Ziraat Türkiye Kupası
Gözler B. Münih'te

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da gözler Bayern Münih’e çevrildi. Alman devinden Sane’yi alan Aslan; Kim Min jae, Boey ve Stanisic’i de izliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Kadrosuna takviyeler planlayan Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'le temaslarını sürdürüyor. Leroy Sane hamlesiyle ses getiren Cimbom, üç ismi daha listesine yazdı. Sarı-kırmızılılar sağ bek için Josip Stanisic ve Sacha Boey'yi gündeminde tutarken, stoper için de eski Fenerbahçeli Kim Min jae'yi listesine dahil etti. Galatasaray, savunma hattı için Bayern Münih'in yıldızlarını yakından izliyor. Sacha Boey ve Kim Min jae konusunda henüz somut adımlar atılmasa da Stanisic'in sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın kısa süre içinde sonuç almak istediği kaydedildi.
Anasayfa
