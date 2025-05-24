TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? İşte Fiorentina’nın kararı
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun geleceği hâlâ netlik kazanmış değil. İtalyan gazeteci, Zaniolo'nun son durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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İtalyan gazeteci Federico Giovanni Albrizio, oyuncunun durumu hakkında Milliyet'e konuştu.
Fiorentina'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını teyit eden Albrizio, "İki kulüp farklı bir anlaşma zemini arayabilir ama şu an bu kolay değil" ifadelerini kullandı.
Zaniolo'nun yeniden İtalya'ya dönme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Albrizio, Serie A ekiplerinin oyuncuya temkinli yaklaştığını belirtti:
"Atalanta ve Fiorentina performansı ortada. Bu yüzden şu an Zaniolo, İtalya kulüpleri için pahalı ve riskli bir tercih gibi görülüyor. Galatasaray'da şartlar değişirse, belki daha düşük profilli takımlar yeniden şans tanıyabilir."
Zaniolo'nun Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini ile çalışmasının olumlu sonuçlar doğuracağı beklentisinin gerçekleşmediğini vurgulayan gazeteci, şu değerlendirmede bulundu:
"Hepimiz Gasperini'nin onun için doğru isim olacağını düşündük ama yanıldık. Zaniolo çok yetenekli ve hâlâ gelişebilir, ancak süreklilik kazanması şart. Şu anda onun için en uygun ortamı ve teknik adamı belirlemek kolay değil."
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