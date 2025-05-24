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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? İşte Fiorentina’nın kararı

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? İşte Fiorentina’nın kararı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun geleceği hâlâ netlik kazanmış değil. İtalyan gazeteci, Zaniolo'nun son durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 16:06
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TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? İşte Fiorentina’nın kararı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için İtalyan kulübü kararını verdi.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? İşte Fiorentina’nın kararı

Fiorentina, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini almayacak ve oyuncu sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? İşte Fiorentina’nın kararı

Ancak Zaniolo'nun geleceği hâlâ netlik kazanmış değil.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? İşte Fiorentina’nın kararı

İtalyan gazeteci Federico Giovanni Albrizio, oyuncunun durumu hakkında Milliyet'e konuştu.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? İşte Fiorentina’nın kararı

Fiorentina'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını teyit eden Albrizio, "İki kulüp farklı bir anlaşma zemini arayabilir ama şu an bu kolay değil" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? İşte Fiorentina’nın kararı

Zaniolo'nun yeniden İtalya'ya dönme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Albrizio, Serie A ekiplerinin oyuncuya temkinli yaklaştığını belirtti:

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? İşte Fiorentina’nın kararı

"Atalanta ve Fiorentina performansı ortada. Bu yüzden şu an Zaniolo, İtalya kulüpleri için pahalı ve riskli bir tercih gibi görülüyor. Galatasaray'da şartlar değişirse, belki daha düşük profilli takımlar yeniden şans tanıyabilir."

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? İşte Fiorentina’nın kararı

Zaniolo'nun Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini ile çalışmasının olumlu sonuçlar doğuracağı beklentisinin gerçekleşmediğini vurgulayan gazeteci, şu değerlendirmede bulundu:

TRANSFER HABERİ - Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? İşte Fiorentina’nın kararı

"Hepimiz Gasperini'nin onun için doğru isim olacağını düşündük ama yanıldık. Zaniolo çok yetenekli ve hâlâ gelişebilir, ancak süreklilik kazanması şart. Şu anda onun için en uygun ortamı ve teknik adamı belirlemek kolay değil."

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