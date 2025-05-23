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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yenikapı yanacak

Yenikapı yanacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25.05.2025 tarihinde yani Pazar günü yapılacak olan şampiyonluk kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı konuşmada, bütün taraftarları Yenikapı'da gerçekleşecek olan 25. şampiyonluk kutlamalara davet ederek, "Türkiye Ligi'nin şampiyonu G.Saray. Kutlamalarımız Yenikapı'da yapılacak. G.Saray taraftarının Yenikapı'ya bile sığmayacağını düşünüyorum. Bütün taraftarlarıma bir çağrı yapıyorum. Yenikapı'da buluşalım. G.Saray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde şampiyonluğumuzu kutlayalım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Yenikapı yanacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25.05.2025 tarihinde yani Pazar günü yapılacak olan şampiyonluk kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı konuşmada, bütün taraftarları Yenikapı'da gerçekleşecek olan 25. şampiyonluk kutlamalara davet ederek, "Türkiye Ligi'nin şampiyonu G.Saray. Kutlamalarımız Yenikapı'da yapılacak. G.Saray taraftarının Yenikapı'ya bile sığmayacağını düşünüyorum. Bütün taraftarlarıma bir çağrı yapıyorum. Yenikapı'da buluşalım. G.Saray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde şampiyonluğumuzu kutlayalım" ifadelerini kullandı.

GS PLUS TANITILDI

Ayrıca yeni hayata geçen GS Plus projesini de tanıtan Özbek, kutlamalara bu uygulamayı indiren taraftarların girebileceğini söyledi. Uygulamanın kulüp için önemine değinen G.Saray Başkanı şöyle devam etti: "Buradan yapacağım çağrı bütün taraftarlarımızın GS Plus'ı indirmesi. Bu, G.Saray'ın geleceği için de çok önemli bir faktör. GS Plus, indiren taraftarlarımız, Yenikapı'ya bununla giriş yapacaklar. GS Plus'ın bir de GS Plus Premium bölümü var. Özellikle Galatasaray Store'dan alınacak ürünlerde yapılacak indirimler, Yenikapı'da özel bir alan ayırıyoruz."

GS PLUS İLE ÜCRETSİZ

Yenikapı'ya gitmek isteyen taraftarlar, GS Plus uygulamasını indirmeleri halinde kutlamalara ücretsiz bir şekilde katılım gösterebilecekler. Uygulama içerisinde belli bir ücret karşılığında GS Plus'ı Premium'a yükselten taraftarlar kutlamaları daha farklı bir bölümden izleme şansı bulacak. Ayrıca GS Store'da indirim ve biletlerde öncelik gibi haklar da olacak. Ayrıca ücretli olarak localar da satışa çıkacak.

REKOR KIRALIM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bankacılık faaliyetlerinin GS Para üzerinden yürütüleceğini belirterek, "GS Para, bu platformun içinde olacak. Bütün bunlar G.Saray'ın geleceği için çok önemli faktörler. Bilet almak isteyenlerin, bu platform üzerinden biletlere ulaşması mümkün. Taraftarlarıma yaptığım çağrı, GS Plus için büyük önem arz ediyor. G.Saray, rekorların takımı. Geçtiğimiz zamanlarda bu rekorlara şahit oldunuz. Taraftarlarımdan isteğim bu uygulamayı indirmeleri ve ayrı bir rekor kırılması" dedi.

YAZGAN: KUTLAMALAR İKİ GÜN SÜRECEK

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, kutlamalarla ilgili bilgiler paylaştı. Yenikapı'daki kutlamaların yarın başlayacağını belirten Yazgan, "12:00'den akşam 22:00'ye kadar eğlenceler devam edecek, pazar günü futbolcularla kupa töreni Yenikapı'da gerçekleştirilecek. Kupamızı Yenikapı'da alacağız. Kutlamalar 2 gün sürecek. 1 milyon G.Saray taraftarının kutlamalara katılmasını bekliyoruz. Takımımız G.Saray Lisesi'nden çıkacak. Otobüsle yapılan kutlamanın ardından, Sarayburnu'nda oyuncular aileleriyle birlikte tekneye binerek boğaz turu yapacak ve ardından Yenikapı'ya ulaşacak" dedi.

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