Gözler Osimhen'de

Çifte kupalı şampiyon Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarıkırmızılı takımın ilk sırasında Victor Osimhen yer alıyor. Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da büyük işlere imza atan Osimhen'in bonservisinin alınması için yönetim hummalı bir çalışma yürütüyor. Yabancı fonlar, sponsorlar ve önde gelen iş adamlarıyla görüşmelerini sürdüren Başkan Dursun Özbek ile yönetimi artık Osimhen'i bekliyor. Transfer konusunda son kararı Nijeryalı oyuncu verecek.

ÖNCELİĞİ DEVLER LİGİ

26 yaşındaki forvetin yeşil ışık yakması halinde Galatasaray tüm gücüyle harekete geçecek. Dünyanın en iyi forvetleri arasında olan Victor Osimhen için birçok dev kulüp sıraya girdi. Başarılı futbolcuyu Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG gibi kulüplerin yanısıra iki Suudi Arabistan ekibinin de istediği öğrenildi. İtalyan medyasına göre; Juventus'un teklifini reddeden Osimhen, diğer teklifleri değerlendirmeye aldı. Osimhen'in önceliğinin Şampiyonlar Ligi olduğu gelen bilgiler arasında.