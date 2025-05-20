Galatasaray tarihi resmen açıkladı! Şampiyonluk kutlaması...

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, armasına 5. yıldızı ekleme hakkı kazanan ilk takım oldu. Bellona Kayserispor maçında son düdüğün çalması ile birlikte kutlanan şampiyonluğun daha büyük bir organizasyon ile kutlanacağı duyuruldu.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ile taraftarlara yapılacak olan büyük kutlamanın yeri ve tarihi açıklandı.

Belirtilene göre Cimbom, 5'inci yıldızını 25 Mayıs tarihinde Yenikapı'da düzenleyeceği dev organizasyon ile kutlayacak.