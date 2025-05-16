Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera için resmi transfer açıklaması!
14 yıldır Galatasaray formasını terleten Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyor. Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Fernando Muslera'nın transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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El Pais'te yer alan habere göre, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Uruguay'dan Muslera ile ilgilenen birçok kulüp yer alıyor.
MUSLERA İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Muslera'nın transferiyle ilgili önemli açıklamada bulundu.
Ruglio, "Onu her zaman Penarol'de görmek istedim. Muslera'yı transfer etmeye yakın olsaydım, bunu söylemezdim." ifadelerini kullandı.
TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR
Sarı kırmızılı kulübün efsaneleri arasına giren Uruguaylı eldiven, Galatasaray'ın Süper Lig'i kazanması durumunda 19 kupayla en çok kupa kazanan futbolcusu olarak kulübün tarihine geçecek.
Muslera Galatasaray'da 547 maçta görev aldı.
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