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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera için resmi transfer açıklaması!

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera için resmi transfer açıklaması!

14 yıldır Galatasaray formasını terleten Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyor. Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Fernando Muslera'nın transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 16:27
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Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera için resmi transfer açıklaması!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muslera'nın gelecek sezonda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera için resmi transfer açıklaması!

YAKIN ÇEVRESİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan ayrılmasıyla ilgili net bir açıklama yapmayan, Uruguaylı kalecinin yakın çevresinden transferle ilgili önemli açıklamalar geldi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera için resmi transfer açıklaması!

Muslera'nın yakın çevresi, "Galatasaray her ne pahasına olursa olsun onun kalmasını istiyor ancak ayrılması için her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullanıldı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera için resmi transfer açıklaması!

El Pais'te yer alan habere göre, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Uruguay'dan Muslera ile ilgilenen birçok kulüp yer alıyor.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera için resmi transfer açıklaması!

MUSLERA İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Muslera'nın transferiyle ilgili önemli açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera için resmi transfer açıklaması!

Ruglio, "Onu her zaman Penarol'de görmek istedim. Muslera'yı transfer etmeye yakın olsaydım, bunu söylemezdim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera için resmi transfer açıklaması!

TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Sarı kırmızılı kulübün efsaneleri arasına giren Uruguaylı eldiven, Galatasaray'ın Süper Lig'i kazanması durumunda 19 kupayla en çok kupa kazanan futbolcusu olarak kulübün tarihine geçecek.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera için resmi transfer açıklaması!

Muslera Galatasaray'da 547 maçta görev aldı.

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