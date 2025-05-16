Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera için resmi transfer açıklaması!

YAKIN ÇEVRESİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI Galatasaray'dan ayrılmasıyla ilgili net bir açıklama yapmayan, Uruguaylı kalecinin yakın çevresinden transferle ilgili önemli açıklamalar geldi.

Muslera'nın yakın çevresi, "Galatasaray her ne pahasına olursa olsun onun kalmasını istiyor ancak ayrılması için her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullanıldı.