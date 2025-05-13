TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli ile anlaşmaya varıldı

Süper Lig şampiyonluğuna 1 adım uzakta olan Galatasaray'dan taraftarları çok heyecanlandıracak bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar bu sezon attığı goller ve oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'i takımda tutma yolunda çok önemli bir adım attı.

9 MILYON EURO ÖDENMIŞTI Bir süredir bu dev transferin finansmanıyla ilgili olarak çalışmalarda bulunan yönetimin, Napoli ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.