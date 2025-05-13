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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli ile anlaşmaya varıldı

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli ile anlaşmaya varıldı

Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'in bonservisi ile ilgili yürüttüğü çalışmalarda mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, Napoli ile anlaşma sağladı. Taraftarların gözleri 26 yaşındaki yıldız futbolcunun vereceği karara çevrildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli ile anlaşmaya varıldı

Süper Lig şampiyonluğuna 1 adım uzakta olan Galatasaray'dan taraftarları çok heyecanlandıracak bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar bu sezon attığı goller ve oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'i takımda tutma yolunda çok önemli bir adım attı.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli ile anlaşmaya varıldı

9 MILYON EURO ÖDENMIŞTI

Bir süredir bu dev transferin finansmanıyla ilgili olarak çalışmalarda bulunan yönetimin, Napoli ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli ile anlaşmaya varıldı

Alınan bilgilere göre 75 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Osimhen için sezon başında 9 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Galatasaray, İtalyan kulübüyle 66 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli ile anlaşmaya varıldı

Bu paranın 3 yılda eşit taksitlerle ödenmesi konusunda da Napoli'nin ikna edildiği öğrenildi. Yönetim ayrıca Osimhen'in menajerine yıllık 12 milyon Euro'luk maaş talebinin de kabul edildiğini iletti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli ile anlaşmaya varıldı

HAZIRAN AYI BAŞINDA...

Takvim'de yer alan habere göre Juventus ve 2 Suudi ekibinden teklif alan Osimhen'in en geç Haziran ayının ilk haftasına kadar karar vermesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli ile anlaşmaya varıldı

"BİZİMLE KAL" ÇILGINLIĞI

Galatasaraylı taraftarlar Victor Osimhen'in takımda kalması için her yolu deniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın önceki gece sosyal medyada açtığı "StayWithUsOsimhen (Bizimle kal Osimhen)" başlığına inanılmaz bir destek geldi. Dün itibariyle 800 bine yakın twit atılırken, Osimhen ismi bir anda dünya çapında trend topic oldu.

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