TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli ile anlaşmaya varıldı
Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'in bonservisi ile ilgili yürüttüğü çalışmalarda mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, Napoli ile anlaşma sağladı. Taraftarların gözleri 26 yaşındaki yıldız futbolcunun vereceği karara çevrildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Bu paranın 3 yılda eşit taksitlerle ödenmesi konusunda da Napoli'nin ikna edildiği öğrenildi. Yönetim ayrıca Osimhen'in menajerine yıllık 12 milyon Euro'luk maaş talebinin de kabul edildiğini iletti.
HAZIRAN AYI BAŞINDA...
Takvim'de yer alan habere göre Juventus ve 2 Suudi ekibinden teklif alan Osimhen'in en geç Haziran ayının ilk haftasına kadar karar vermesi bekleniyor.
"BİZİMLE KAL" ÇILGINLIĞI
Galatasaraylı taraftarlar Victor Osimhen'in takımda kalması için her yolu deniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın önceki gece sosyal medyada açtığı "StayWithUsOsimhen (Bizimle kal Osimhen)" başlığına inanılmaz bir destek geldi. Dün itibariyle 800 bine yakın twit atılırken, Osimhen ismi bir anda dünya çapında trend topic oldu.
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