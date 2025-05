Gurur ve kupalar

Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermezken tamamen kupa ve şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Başarılı futbolcu, sahada tam varlığı ile mücadele edip rekorlara koşarken, önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine ait sosyal medya hesabından taraftarlara seslenen Osimhen, şu ifadeleri kullandı: "Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum.

Galatasaray taraftarlarına; enerjiniz bize güç veriyor. Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Neredeyse ulaştık, lig şampiyonluğu parmaklarımızın ucunda. Dans ayakkabılarını ısıtmaya başlama zamanı. Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odağımız çarşamba günkü kupa finali. Türkiye Kupası finali. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim: gurur, tutku ve kupalarla."