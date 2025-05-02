CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier'den transfer itirafı! Galatasaray...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier'den transfer itirafı! Galatasaray...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier, kariyeri hakkında önemli itiraflarda bulundu. Futbolcunun, Galatasaray'a transfer durumu hakkında yaptığı açıklamalar ise gündem oldu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 13:55
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier'den transfer itirafı! Galatasaray...

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Valentin Rosier, kariyeri hakkında ve siyah-beyazlılarda kadro dışı kaldığı dönemle ilgili bir Fransız bir YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier'den transfer itirafı! Galatasaray...

İŞTE ROSIER'İN AÇIKLAMALARI:

Kulüp yönetiminde değişiklikler oldu. Beş oyuncu hedef gösterildi, gönderilmek istendi ve sen de o listenin içindeydin?

"Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hatta hâlâ, şu an bile tam olarak nedenini bilmiyorum. Kontratımda öyle bir madde yoktu. Öyle keyfi bir şekilde seni kadro dışı bırakma hakkı yok. En kötüsü ne biliyor musun? Bundan belki bir hafta önce kulübe yeni gelen sportif direktörle konuşmuştum. Bana açıkça 'Sen bu takım için önemli bir oyuncusun' demişti. Bu yüzden gördüğüm o haberin gerçek olduğuna inanamadım.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier'den transfer itirafı! Galatasaray...

Sonra Onana'ya 'Bu yaşanan tam bir delilik' dedim. Zaman geçtikçe sinirim artıyordu, aklım almıyordu. Sonra kulüpte beklemeye başladım, sportif direktörlerle konuşmak istiyordum. Gittim yanına, birkaç kişiyle birlikteydi. 'Ne oluyor burada' dedim. O da 'Nasıl yani' diye sordu. Ben de yükselmeye başladım, 'Ne oluyor burada diyorum!' dedim. O da, 'Valla bilmiyorum' dedi. 'Nasıl bilmiyorsun?' dedim. 'Sen sportif direktörsün, ben kulüpten atılmışım, sen bunun nedenini bilmiyor musun?' dedim. Bana, 'Yok, bilmiyorum. Bir toplantı yapılmış, karar orada verilmiş ama ben o toplantıda yoktum.' dedi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier'den transfer itirafı! Galatasaray...

Sonra Onana'yla birlikte esas sportif direktörün ofisine gittik. Sinirliydim, gerçekten çok sinirliydim. Odaya girdiğimizde zaten adamın havası, kibirli, ukala bir tavırla karşıladı beni. 'Ee, ne oldu şimdi' dedi. Sırf bu tavrı bile beni çileden çıkardı. 'Sen adam değilsin. Bu iş böyle yapılmaz. İnsan gibi gelir önceden konuşursun' dedim.

Sonra dedim ki: 'Açık konuş, beni neden kovdun?' Bana tek kelime etmedi. Sadece eliyle şöyle bir hareket yaptı: 'Hadi hadi, çık dışarı.' Şaka gibi değil mi? Ciddiyim, yemin ederim böyle yaptı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier'den transfer itirafı! Galatasaray...

Sportif direktöre açıkça söyledim, 'Ben bu odadan çıkmam! Beni bu şekilde kovamazsın. Ben Valentin Rosier'im, beni öyle kafana göre kovamazsın.' dedim. Çünkü ortada hiçbir neden yokken bunu yapmaya çalışıyorlar. Dedim ki, 'Bu kulüpte koca bir sezon boyunca hiçbir şey yapmayan oyuncular var. Eğer birini kovacaksan, onları kov. Ama beni böyle hiçbir açıklama yapmadan gönderemezsin."

Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier'den transfer itirafı! Galatasaray...

"GALATASARAY BENİ İSTEMİŞTİ"

"Beşiktaş'ta ilk yıl her şeyi kazandığımızda Galatasaray beni istemişti. Galatasaray, o dönemde bana daha iyi bir sözleşme sunmuştu. Hatta teknik direktörüne mesaj bile attım çünkü onlar çok büyük bir kulüp. Galatasaray'a karşı en ufak kötü düşüncem yok. Ama o dönemde ben sadakati seçtim. Çünkü ben gerçekten sadık bir adamım.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier'den transfer itirafı! Galatasaray...

O yüzden Galatasaray hocasına yazdım: Siz büyük bir hocasınız, çok büyük bir kulüpsünüz ama ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum.' Yani Galatasaray'a, daha çok para kazanabileceğim bir teklife 'hayır' dedim, Beşiktaş'ta kalmayı seçtim. Kalbimi dinledim diyebilirim. Ve sonrasında bana yapılan bu mu? Gerçekten akıl alır gibi değil."

Cimbom aradığı yıldızı İspanya'da buldu!
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar...
DİĞER
Sokak kedisi değil, provokatör!
CANLI | Dünyanın gözü İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde! Nijerli Bakan Turkuvaz zirvesinde açıkladı: Sömürü bitti Türkiye ile iş birliği zamanı
Fransız devinden sürpriz hamle!
G.Saray'da Barış Alper çılgınlığı! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rosier'den flaş G.Saray itirafı! Rosier'den flaş G.Saray itirafı! 13:50
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... 12:48
G.Saray'da Barış Alper çılgınlığı! Bonservisi... G.Saray'da Barış Alper çılgınlığı! Bonservisi... 12:14
G.Saray Sara'dan servet kazanacak! G.Saray Sara'dan servet kazanacak! 11:50
Fransız devinden sürpriz hamle! Fransız devinden sürpriz hamle! 11:06
Transferde hayrete düşüren plan! Transferde hayrete düşüren plan! 10:50
Daha Eski
Geldiği gibi gidiyor! Geldiği gibi gidiyor! 10:05
G.Saray'dan dev transfer! İstanbul'a davet edildi G.Saray'dan dev transfer! İstanbul'a davet edildi 09:55
Mourinho'dan Rafa'ya özel önlem! Mourinho'dan Rafa'ya özel önlem! 09:37
Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 08:58
Chelsea ve Real Betis galip! Chelsea ve Real Betis galip! 01:16
Olympiakos Final Four'da! Olympiakos Final Four'da! 01:16