Şampiyonluk habercisi

Galatasaray son yıllarda kurduğu üstünlüğü bu yıl da devam ettiriyor. Ligin bitimine 5 hafta kalan en yakın rakibi F.Bahçe'nin 5 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan itibaren geride kalan 37 seneye adeta ambargo koldu. Bu süreçte 17 kez şampiyonluğa uzanan Cimbom, son 5 haftaya önde girdiği 14 sezonda da kupayı kaldırmayı başardı. Üst üste üçüncü kez mutlu sona uzanmaya yaklaşan sarı-kırmızılılar, son virajlarda hata yapmıyor. Bugüne kadar 3 kez de son 5 haftaya ikinci sırada giren sarı-kırmızılılar, bunlarda F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'i geçerek şampiyonluğa uzandı. Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk serisinin ilk ayağı olan 2022-23 sezonunda son 5 haftaya en yakın rakibi F.Bahçe'nin 5 puan önünde giren G.Saray, kalan haftalarda farkı daha da açmayı başarmıştı. Cimbom o sezonu 8 puanlık farkla şampiyon tamamlamıştı.

SON 2 MAÇTA 10 GOL

Mayıs ayı yaklaşırken G.Saray'ın performansı da yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılılar hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşuyor. Son iki maçta Konyaspor ve Eyüpspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar iki rakibini de 5-1'lik skorlarla geçerek toplamda 10 gol attı.

İCARDİ ÇALIŞIYOR!

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro İcardi, bireysel çalışmalarına ülkesi Arjantin'de devam ediyor. Dün kendisine ait sosyal medya hesabından "Antrenman" yazısıyla bir fotoğraf paylaşan başarılı futbolcu program dahilinde güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.