CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Şampiyonluk habercisi

Şampiyonluk habercisi

G.Saray 1987-88 sezonunda geçilen 3 puanlı sistemde son 5 haftaya lider girdiği 14 sezonda da şampiyonluğu bırakmadı. Cimbom 37 yılda 17 kez mutlu sona ulaştı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonluk habercisi

Galatasaray son yıllarda kurduğu üstünlüğü bu yıl da devam ettiriyor. Ligin bitimine 5 hafta kalan en yakın rakibi F.Bahçe'nin 5 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan itibaren geride kalan 37 seneye adeta ambargo koldu. Bu süreçte 17 kez şampiyonluğa uzanan Cimbom, son 5 haftaya önde girdiği 14 sezonda da kupayı kaldırmayı başardı. Üst üste üçüncü kez mutlu sona uzanmaya yaklaşan sarı-kırmızılılar, son virajlarda hata yapmıyor. Bugüne kadar 3 kez de son 5 haftaya ikinci sırada giren sarı-kırmızılılar, bunlarda F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'i geçerek şampiyonluğa uzandı. Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk serisinin ilk ayağı olan 2022-23 sezonunda son 5 haftaya en yakın rakibi F.Bahçe'nin 5 puan önünde giren G.Saray, kalan haftalarda farkı daha da açmayı başarmıştı. Cimbom o sezonu 8 puanlık farkla şampiyon tamamlamıştı.

SON 2 MAÇTA 10 GOL

Mayıs ayı yaklaşırken G.Saray'ın performansı da yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılılar hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşuyor. Son iki maçta Konyaspor ve Eyüpspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar iki rakibini de 5-1'lik skorlarla geçerek toplamda 10 gol attı.

İCARDİ ÇALIŞIYOR!

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro İcardi, bireysel çalışmalarına ülkesi Arjantin'de devam ediyor. Dün kendisine ait sosyal medya hesabından "Antrenman" yazısıyla bir fotoğraf paylaşan başarılı futbolcu program dahilinde güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

G.Saray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık!
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu!
DİĞER
Yunus Akgün’e Premier Lig’den iki talip! Sürpriz takımlar masada...
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu'nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?
F.Bahçe'den G.Saray'a Xhaka çalımı!
Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı! Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı! 01:09
Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama... Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama... 01:09
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! 01:09
Fatih Tekke'den U19 açıklaması! Fatih Tekke'den U19 açıklaması! 01:09
Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! 01:09
Trabzonspor'da duygusal anlar! Trabzonspor'da duygusal anlar! 01:09
Daha Eski
Göztepe galibiyeti hatırladı! Göztepe galibiyeti hatırladı! 01:09
G.Saray'a Sane transferinde şok! G.Saray'a Sane transferinde şok! 01:09
G.Saray'a sürpriz orta saha! G.Saray'a sürpriz orta saha! 01:09
F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! 01:09
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 01:09
G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı 01:09