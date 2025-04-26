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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş karar! Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş karar! Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz...

Yeni sezon için kadro yapılanmasına gidecek olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un Nicolo Zaniolo kararı ve ardından Barış Alper Yılmaz için izlenecek plan ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş karar! Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz...

Ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, 4'ü ilk 11'de olmak üzere 9 maça çıktı. Yeterli süreyi alamayan Zaniolo'nun 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devre dışı kaldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş karar! Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz...

İtalyan oyuncu sezon sonunda 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Galatasaray'a gelecek. Geçen yaz, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istemeyen Zaniolo'yu hocası Okan Buruk ikna edememişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş karar! Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz...

Ancak olası lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi bileti, yıldız futbolcunun kararını tekrar gözden geçirmesine neden olacak. Sabah'ta yer alan habere göre sezon sonunda Barış Alper Yılmaz'ı satma ihtimali kuvvetli olan Galatasaray cephesi, Zaniolo'nun geri dönüşüne olumlu yaklaşıyor.

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