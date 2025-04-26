TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş karar! Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz...

Ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, 4'ü ilk 11'de olmak üzere 9 maça çıktı. Yeterli süreyi alamayan Zaniolo'nun 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devre dışı kaldı.

Ancak olası lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi bileti, yıldız futbolcunun kararını tekrar gözden geçirmesine neden olacak. Sabah'ta yer alan habere göre sezon sonunda Barış Alper Yılmaz'ı satma ihtimali kuvvetli olan Galatasaray cephesi, Zaniolo'nun geri dönüşüne olumlu yaklaşıyor.