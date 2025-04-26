TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş karar! Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz...
Yeni sezon için kadro yapılanmasına gidecek olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un Nicolo Zaniolo kararı ve ardından Barış Alper Yılmaz için izlenecek plan ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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Barış gibi 2000 doğumlu olan Zaniolo, kiralık gittiği Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da beklenen patlamayı yapamadı.
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