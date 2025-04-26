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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray FİNAL MAÇI İZLE | Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray FİNAL MAÇI İZLE | Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SMS Grup Efeler Ligi Play-off final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden Filenin Aslanları, serinin ikinci maçında hata yapmak istemiyor. Skoru 1-1'e taşımayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, evinde oynayacağı maçta iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Ziraat Bankkart ise zorlu deplasmanda bir galibiyet daha almak istiyor. Peki, Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 14:16
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Galatasaray FİNAL MAÇI İZLE | Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SMS Grup Efeler Ligi Play-off final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kaybeden ve serinin ikinci maçını evinde oynayacak Filenin Aslanları, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Kupayı müzesine götürerek sezonu önemli bir başarıyla kapatmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Avantajlı skorla Galatasaray'a konuk olacak Ziraat Bankkart ise bu maçı da kazanarak hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY HDI SİGORTA-ZİRAAT BANKKART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart SMS Grup Efeler Ligi Play-off final serisi ikinci maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

GALATASARAY HDI SİGORTA-ZİRAAT BANKKART MAÇI HANGİ KANALDA?

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY HDI SİGORTA-ZİRAAT BANKKART MAÇI CANLI İZLE

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