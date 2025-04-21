Galatasaray'da sakatlık şoku! Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata...

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması geldi. Sarı kırmızılı kulüp, Elias Jelert'in sağ dizindeki esneme, takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyeceğini duyurdu.

"KONYA'YA GÖTÜRÜLMEYECEKLER"

Yapılan açıklamada; "Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecektir." denildi.