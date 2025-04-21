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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da sakatlık şoku! Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata...

Galatasaray'da sakatlık şoku! Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata...

Son dakika Galatasaray haberi | Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray’da, 3 futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 14:28 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 14:40
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Galatasaray'da sakatlık şoku! Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata...

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması geldi. Sarı kırmızılı kulüp, Elias Jelert'in sağ dizindeki esneme, takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyeceğini duyurdu.

"KONYA'YA GÖTÜRÜLMEYECEKLER"

Yapılan açıklamada; "Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecektir." denildi.

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