GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi İstanbul yolunda! İşte geri dönüş nedeni
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Tedavi sürecini ülkesi Arjantin'de sürdüren 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tecrübeli oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye döneceği öğrenildi. İşte Icardi'nin Türkiye'ye dönüş sebebi... (GS spor haberleri)
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Takvim'in haberine göre, 32 yaşındaki oyuncunun bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı desteklemek istediği öne sürüldü.
Tottenham maçında sakatlananan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilmişti.
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