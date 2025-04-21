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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi İstanbul yolunda! İşte geri dönüş nedeni

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi İstanbul yolunda! İşte geri dönüş nedeni

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Tedavi sürecini ülkesi Arjantin'de sürdüren 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tecrübeli oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye döneceği öğrenildi. İşte Icardi'nin Türkiye'ye dönüş sebebi... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 12:31
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GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi İstanbul yolunda! İşte geri dönüş nedeni

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi İstanbul yolunda! İşte geri dönüş nedeni

Arjantinli golcü hakkında beklenen haber sonunda geldi.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi İstanbul yolunda! İşte geri dönüş nedeni

Sakatlığından dolayı sezonu kapatan Icardi'nin, ay başında ülkesinden İstanbul'a geleceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi İstanbul yolunda! İşte geri dönüş nedeni

Takvim'in haberine göre, 32 yaşındaki oyuncunun bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı desteklemek istediği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi İstanbul yolunda! İşte geri dönüş nedeni

Tottenham maçında sakatlananan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilmişti.

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