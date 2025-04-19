GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fichajes'te yer alan haberde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in Osimhen'in bonservis bedeli için 75 milyon Euro'nun altına düşmeyi düşünmediği yazılırken bu rakamın Real Madrid'i korkutmadığı ve oyuncunun transferini ciddi olarak düşündükleri belirtildi.

Haberde son olarak Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in gelecek sezon için 9 numara transferinin bir öncelik olduğunu ve Osimhen'in hem bugünü hem de geleceği temsil ettiğine yönelik ifadelerine yer verilirken şartlar sağlandığı takdirde Real Madrid'in Nijeryalı yıldızı kadrosuna katabileceği iddia edildi.