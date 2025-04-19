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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Sezonun bitmesiyle birlikte sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Napoli'ye dönecek olan Osimhen için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan o habere göre, dünya devinin Nijeryalı yıldıza talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 17:04
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Goller, 29. dakikada Lucas Torreira ve 81. dakikada Davinson Sanchez'den geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Bu karşılaşmayla birlikte ligde puanını 77'ye yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önüne geçerek liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Cimbom'un yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu karşılaşmada 86 dakika sahada kaldı ancak gol veya asist üretemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Öte yandan Osimhen hakkında transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Aslan'a sezon başında Napoli'den kiralık olarak katılan Nijeryalı golcünün geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sezon bitimiyle birlikte Serie A ekibine dönecek olan 26 yaşındaki ismin İtalyan ekibinde yoluna devam etmeme ihtimali daha yüksek görünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Son olarak Osimhen hakkında İspanyol basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

REAL MADRID OSIMHEN'İN BONSERVİSİNİ ÖDEMEYE HAZIR!

Real Madrid'in Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fichajes'te yer alan haberde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in Osimhen'in bonservis bedeli için 75 milyon Euro'nun altına düşmeyi düşünmediği yazılırken bu rakamın Real Madrid'i korkutmadığı ve oyuncunun transferini ciddi olarak düşündükleri belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde son olarak Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in gelecek sezon için 9 numara transferinin bir öncelik olduğunu ve Osimhen'in hem bugünü hem de geleceği temsil ettiğine yönelik ifadelerine yer verilirken şartlar sağlandığı takdirde Real Madrid'in Nijeryalı yıldızı kadrosuna katabileceği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu

Osimhen bu sezon Galatasaray formasını 34 maçta giyerken, sarı kırmızılılara 29 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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