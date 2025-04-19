Bodrum sefası

Lider Galatasaray, Bodrumspor FK karşısında hata yapmadı: 2-0. Geçen hafta ligin flaş takımlarından Samsunspor'u mağlup eden sarı kırmızılı takım dün Bodrum maçının ilk yarısında bir gol bulsa da sayısız fırsat harcadı. 29. dakikada Galatasaray, golsüz eşitliği bozdu. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Torreira, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0. 81'de Yunus'un asistini değerlendiren Davinson Sanchez skoru ilan etti: 2-0.

SOUSA 14 NET KURTARIŞ YAPTI

Bodrum kalecisi Sousa 14 net kurtarışla tarihi farkı önledi. Aslan dün oynadığı etkili futbolla Bodrumspor'a ciddi bir pozisyon dahi vermedi. Alınan skorun yanı sıra güzel futbol mest etti. Sarı kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 12 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 8 Süper Lig, 2'şer Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçı oynadı. "Aslan", bu müsabakaların 6'sını kazandı, 4 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi.