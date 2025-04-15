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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a sürpriz kaleci transferi! Muslera'nın yerine...

Galatasaray'a sürpriz kaleci transferi! Muslera'nın yerine...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için Fernando Muslera'dan kaleyi devralacak isim büyük merak konusu haline geldi. Cimbom'un son olarak o file bekçisini de gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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Galatasaray'a sürpriz kaleci transferi! Muslera'nın yerine...

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'ın önceliklerinden birisi kaleci transferi... Victor Osimhen için şartlarını zorlayan sarı-kırmızılılar için olmazsa olmaz mevkilerin başında kaleci geliyor.

Galatasaray'a sürpriz kaleci transferi! Muslera'nın yerine...

Sezon sonunda futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanan 38 yaşındaki Fernando Muslera'nın yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, çok sayıda isimle görüşmelerde bulunuyor.

Galatasaray'a sürpriz kaleci transferi! Muslera'nın yerine...

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Nantes'ın kalecisi Alban Lafont da listede yer alıyor. Fransız ekibi tarafından kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki kaleciyi başta G.Saray olmak üzere çok sayıda takımın istediği belirtildi. Haberde Nantes sezon sonunda oyuncu ile yollarını ayıracağı belirtildi.

Galatasaray'a sürpriz kaleci transferi! Muslera'nın yerine...

B TAKIMINA GÖNDERİLDİ

İlk olarak kasım ayında yedek kulübesine çekilen Lafont, aralık ayında ise resmi olarak kadro dışı bırakıldı. Ardından Nantes B takımına gönderilen 26 yaşındaki kaleci 5 aylık süre içerisinde burada 3 maçta forma giyebildi.

Galatasaray'a sürpriz kaleci transferi! Muslera'nın yerine...

3 maçta kalesinde 2 gol gören Lafont, bireysel çalışmalarına ağırlık vermiş durumda ve ayrılık için geri sayıma geçti.

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