Galatasaray'a sürpriz kaleci transferi! Muslera'nın yerine...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için Fernando Muslera'dan kaleyi devralacak isim büyük merak konusu haline geldi. Cimbom'un son olarak o file bekçisini de gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
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B TAKIMINA GÖNDERİLDİ
İlk olarak kasım ayında yedek kulübesine çekilen Lafont, aralık ayında ise resmi olarak kadro dışı bırakıldı. Ardından Nantes B takımına gönderilen 26 yaşındaki kaleci 5 aylık süre içerisinde burada 3 maçta forma giyebildi.
3 maçta kalesinde 2 gol gören Lafont, bireysel çalışmalarına ağırlık vermiş durumda ve ayrılık için geri sayıma geçti.
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