Galatasaray'a sürpriz kaleci transferi! Muslera'nın yerine...

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'ın önceliklerinden birisi kaleci transferi... Victor Osimhen için şartlarını zorlayan sarı-kırmızılılar için olmazsa olmaz mevkilerin başında kaleci geliyor.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Nantes'ın kalecisi Alban Lafont da listede yer alıyor. Fransız ekibi tarafından kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki kaleciyi başta G.Saray olmak üzere çok sayıda takımın istediği belirtildi. Haberde Nantes sezon sonunda oyuncu ile yollarını ayıracağı belirtildi.