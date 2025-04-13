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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Aslan'ın gözdesi takımında kaldı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Aslan'ın gözdesi takımında kaldı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosuna dahil etmeyi planladığı tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'dan kötü haber aldı. Sarı-kırmızılıların transfer için umutlu bekleyişi sürerken Manchester City cephesinden gelen açıklama hayal kırıklığı yarattı. İşte o açıklamanın detayları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 01:28
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Aslan'ın gözdesi takımında kaldı

Galatasaray'ın yeni sezon için kadrosuna katmayı planladığı İlkay Gündoğan'dan kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Aslan'ın gözdesi takımında kaldı

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli orta saha oyuncusunun transferi için umutluyken Manchester City cephesinden gelen açıklama hayal kırıklığı yarattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Aslan'ın gözdesi takımında kaldı

İngiliz devinin teknik direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun devreye girdiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Aslan'ın gözdesi takımında kaldı

Böylece yıldız futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzamış oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Aslan'ın gözdesi takımında kaldı

Guardiola yaptığı açıklamada, "İlkay'ın sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Yaz döneminde neler olur bilemem ama şu anda bir yıl daha bizimle kalacak." ifadelerini kullandı.

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