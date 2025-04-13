TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Aslan'ın gözdesi takımında kaldı
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosuna dahil etmeyi planladığı tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'dan kötü haber aldı. Sarı-kırmızılıların transfer için umutlu bekleyişi sürerken Manchester City cephesinden gelen açıklama hayal kırıklığı yarattı. İşte o açıklamanın detayları... (GS spor haberleri)
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Böylece yıldız futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzamış oldu.
Guardiola yaptığı açıklamada, "İlkay'ın sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Yaz döneminde neler olur bilemem ama şu anda bir yıl daha bizimle kalacak." ifadelerini kullandı.
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