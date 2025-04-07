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Ahmed Kutucu formayı kaptırdı
Takıma katıldığı ilk haftalarda forma şansı bulan Ahmed Kutucu, son maçlarda kulübeye hapsoldu. Son 5 karşılaşmanın birisinde cezası nedeniyle şans bulamayan Ahmed, kalan 4 maça da kulübede başlarken hepsinde son anlarda oyuna dahil olabildi. Ahmed son 5 haftada toplamda sadece 34 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı üretemedi.
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