  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Raheem Sterling'e kanca! Osimhen etkisi yaratacak

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Raheem Sterling'e kanca! Osimhen etkisi yaratacak

Yaz dönemi için transfer rotasını belirleyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar, Arsenal'de kiralık olarak forma giyen Raheem Sterling için yeniden kollarını sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Raheem Sterling'e kanca! Osimhen etkisi yaratacak

Barış ve Yunus'a ciddi taliplerin olduğu Galatasaray'da muhtemel bir kanat transferi için çalışmalar sürüyor. Cimbom, sezon başında yakından ilgilendiği ancak transferi gerçekleşmeyen İngiliz kanat oyuncusu Raahem Sterling'i tekrar gündeme aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Raheem Sterling'e kanca! Osimhen etkisi yaratacak

Arsenal'da kiralık oynayan, bonservisi ise Chelsea'de bulunan 30 yaşındaki Sterling, Okan Buruk'un öncelikli tercihleri arasında.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Raheem Sterling'e kanca! Osimhen etkisi yaratacak

Yedek kaldığı için Arsenal'da mutsuz olan yıldız futbolcuyu Chelsea de kadrosunda düşünmüyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli zirve takibinde! Napoli zirve takibinde! 01:23
Napoli zirve takibinde! Napoli zirve takibinde! 01:22
F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde! 01:18
Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! 01:18
G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi 01:18
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! 01:18
Daha Eski
İsmail Kartal'dan flaş açıklama! İsmail Kartal'dan flaş açıklama! 01:18
Ciro Immobile’ye yeni talip! Ciro Immobile’ye yeni talip! 01:18
Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası! Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası! 01:18
Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri! Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri! 01:18
Derbide kırmızı kart tartışmaları! Derbide kırmızı kart tartışmaları! 01:18
Trabzonspor Emir Kaan'ı radarına aldı! Trabzonspor Emir Kaan'ı radarına aldı! 01:18