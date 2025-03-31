TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Raheem Sterling'e kanca! Osimhen etkisi yaratacak
Yaz dönemi için transfer rotasını belirleyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar, Arsenal'de kiralık olarak forma giyen Raheem Sterling için yeniden kollarını sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
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G.Saray, Sterling'i uygun maliyetle transfer etmeyi planlıyor.
2019 yılında da Manchester City forması ile 160 milyon Euro piyasa değerine ulaşan yıldız futbolcunun güncel değeri 15 milyon Euro.
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