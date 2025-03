Osimhen'in Galatasaray 'a gelmesinde önemli rolü olan George Gardi , Tuttomercatoweb'e konuştu. Osimhen'le ilgili çıkan Al Hilal haberlerini değerlendiren Gardi, "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti, İstanbul 'da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi" dedi. İtalyan menajer, Nijeryalı yıldızın Galatasaray'da mutlu olduğunu aktarıp "Oyuncu buna daha sonra karar verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda. İstanbul'a gelen ilk örnek o değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman övgüyle bahsetti. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı" ifadelerini kullandı.