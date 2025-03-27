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Haberler Galatasaray Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

Üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da gelecek sezonun temelleri atılmaya başlandı. Icardi, Osimhen ve Mertens gibi önemli yıldızları Türkiye'ye getiren sarı kırmızılılar, bu kez Real Madrid'in başarılı savunma oyuncusu için kolları sıvadı. Cimbom, Arda Güler'in de transferde rol alacağı o isme imzayı attırmayı hedefliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 14:14
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Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

Milli aranın ardından Beşiktaş ile derbide karşılaşacak olan Galatasaray'da sadece saha içi değil dışında da hareketli bir dönem geçiriyor. Sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek adına yürüttüğü çalışmalarda birçok dünya yıldızını listesinde tutuyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya hazırlanan Aslan'ın hedefinde önemli bir isim var.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

NAMAĞLUP SERİ SÜRÜYOR

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Okan Buruk ve öğrencileri, Antalyaspor'u ağırladığı mücadelede rakip filelere tam 4 gol atarak görkemli bir zafer elde etti. Sıra Beşiktaş ile oynanacak derbiye geldi.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

HEDEF BEŞİKTAŞ MAÇI

Bu sezon derbilerde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, sadece Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Sarı kırmızılılarda hedef bu seriyi devam ettirip son dev maç olan Trabzonspor karşılaşmasına namağlup çıkabilmek.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

KUPADA ŞAMPİYONLUK ŞART

Uzun süredir Türkiye Kupası'nı da müzesine götüremeyen Galatasaray'da iki kulvarda da başarı hedefleniyor. Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinden turla dönmek ve yarı finale yükselmek kısa vadedeki en önemli konuların başında geliyor.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

TRANSFERDE GELİŞME VAR

Sarı kırmızılılarda bir yandan saha içinde zafer kazanmak isterken diğer yandan da transfer çalışmalarına yoğunlaşmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim yine birçok dünya yıldızına imza attırmayı planlıyor. Ancak bunun için öncelikle takımdan bazı isimlerin ayrılması gerekiyor.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

MUSLERA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Uzun süredir sarı kırmızılı formayı terleten Fernando Muslera'nın sezon sonunda vereceği karar merak konusu olmaya devam ediyor. Uruguaylı file bekçisinin hem gitmesi hem de kalması üzerine çalışılıyor. Nando'nun Nacional'e dönerek kariyerini burada noktalama gibi bir düşüncesi olduğu da ülke basınında yer almıştı.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

İPLERİ KOPARDI

Yıldız kaleci, bir süre önce ailesini gönderdiği ülkesine bu kez de eşyalarının bazılarını gönderdi. Bu durum takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Nando'ya Uruguay'dan da talipler var.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

TORREIRA NETLEŞMEDİ

Galatasaray'da durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Lucas Torreira. Yıldız orta sahanın Güney Amerika'ya döneceği ve kariyerine burada nokta koyacağı yönünde çıkan iddiaların ardından flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

"BOCA'DA OYNAMAK İSTİYOR"

Pablo Bentancur, "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." ifadelerini kullanarak transfer için yeşil ışık yakmıştı.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA

Hem Galatasaray hem de Nijerya Milli Takımı formasıyla gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen'in rotası konusundaki kararı transferin seyini değiştirecek. Sahadaki etkileyici futboluyla adından söz ettiren yıldız oyuncunun, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma veda edebileceği konuşuluyor. Her ne kadar şu an tüm odağını sahaya vermiş olsa da kulislerde bazı transfer görüşmelerinin yapıldığı da biliniyor.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

Osimhen'in Galatasaray'a transferlerinde kilit rol oynayan isimlerden biri olan menajer George Gardi, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gardi'nin sözleri, yıldız golcünün geleceğiyle ilgili önemli ipuçları verdi.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

İtalyan menajer şunları söyledi; "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir pazarlık olmadı. Oyuncu söz vermişti: tüm sezon boyunca İstanbul'da kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir ilgiyi değerlendirmedi. O İstanbul'a gelen ilk şampiyon değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman iyi bahsetmiştir. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçekliğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Osimhen transfer durumuna daha sonra karar verecek, şu anda bu sezona damgasını vurmaya odaklanmış durumda."

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

MERTENS'İN 3 YOLU VAR

Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens, sezon sonunda futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki Belçikalı futbolcu, aktif futbolculuk sonrası için üç aşamalı bir plan belirledi. Mertens'in ilk hedefi, teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev almak. Bu sayede teknik direktörlük kariyerine adım atmayı ve bu alanda tecrübe kazanmayı amaçlıyor. İkinci planı ise Galatasaray'ın transfer komitesinde yer almak. Geniş futbolcu ağı ve bağlantılarını kullanarak kulübe genç yetenekler kazandırmayı hedefleyen Mertens, bu alanda da aktif rol üstlenmek istiyor. Üçüncü ve son hedefi ise adını taşıyan Galatasaray futbol okullarını dünya genelinde açmak. Bu projeyle hem kendi markasını oluşturmayı hem de Galatasaray'ın global bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

ALABA BOMBASI

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen ve dünya futbolunun en tecrübeli savunmacılarından biri olarak kabul edilen David Alaba'yı gündemine aldı. Milli yıldız Arda Güler'in de Avusturyalı yıldızla yapılacak görüşmelerde Cimbom için olumlu referans vermesi bekleniyor.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

MADRID'DEN AYRILACAK

Avusturyalı yıldız, 2021 yılında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olmuştu. Ancak İspanya kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar, Alaba'nın istikrarını olumsuz etkiledi. 32 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Buna rağmen, kulüp yönetimi oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

ANCELOTTI'NİN PLANLARINDA YOK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Carlo Ancelotti, David Alaba'yı gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor. Real Madrid, deneyimli savunmacıyı elden çıkarmak istiyor ve bu transfer için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis talep etmeyeceği belirtiliyor.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

GALATASARAY TARAFTARI

David Alaba, geçmiş dönemlerde verdiği röportajlarda Galatasaray taraftarı olduğunu açıkça dile getirmişti. Bu detay, sarı-kırmızılı yönetimin transferde elini güçlendirebilir. Oyuncunun Cimbom'a olan sempatisi, transferin gerçekleşme olasılığını artıran önemli etkenlerden biri olarak görülüyor.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

SADECE STOPER DEĞİL

Alaba, savunma hattında çok yönlü bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Asıl mevkisi stoper olsa da, sol bek pozisyonunda da yüksek seviyede performans sergileyebiliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, bu çok yönlülüğü nedeniyle Alaba'yı kadrosunda görmeyi arzu ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, Alaba'nın transferi öncesinde detaylı bir sağlık taramasından geçmesini istiyor. Oyuncunun sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray, herhangi bir teklifte bulunmadan önce kapsamlı sağlık raporları talep edecek. Yıldız futbolcu 2024-2025 sezonunda şu ana kadar Real Madrid formasıyla yalnızca 9 maçta görev alabildi ve toplamda 311 dakika sahada kaldı.

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