Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak

İtalyan menajer şunları söyledi; "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir pazarlık olmadı. Oyuncu söz vermişti: tüm sezon boyunca İstanbul'da kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir ilgiyi değerlendirmedi. O İstanbul'a gelen ilk şampiyon değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman iyi bahsetmiştir. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçekliğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Osimhen transfer durumuna daha sonra karar verecek, şu anda bu sezona damgasını vurmaya odaklanmış durumda."