Galatasaray Real Madrid'in yıldızına kafayı taktı! Arda Güler transferde rol alacak
Üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da gelecek sezonun temelleri atılmaya başlandı. Icardi, Osimhen ve Mertens gibi önemli yıldızları Türkiye'ye getiren sarı kırmızılılar, bu kez Real Madrid'in başarılı savunma oyuncusu için kolları sıvadı. Cimbom, Arda Güler'in de transferde rol alacağı o isme imzayı attırmayı hedefliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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KUPADA ŞAMPİYONLUK ŞART
Uzun süredir Türkiye Kupası'nı da müzesine götüremeyen Galatasaray'da iki kulvarda da başarı hedefleniyor. Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinden turla dönmek ve yarı finale yükselmek kısa vadedeki en önemli konuların başında geliyor.
TRANSFERDE GELİŞME VAR
Sarı kırmızılılarda bir yandan saha içinde zafer kazanmak isterken diğer yandan da transfer çalışmalarına yoğunlaşmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim yine birçok dünya yıldızına imza attırmayı planlıyor. Ancak bunun için öncelikle takımdan bazı isimlerin ayrılması gerekiyor.
MUSLERA'NIN KARARI BEKLENİYOR
Uzun süredir sarı kırmızılı formayı terleten Fernando Muslera'nın sezon sonunda vereceği karar merak konusu olmaya devam ediyor. Uruguaylı file bekçisinin hem gitmesi hem de kalması üzerine çalışılıyor. Nando'nun Nacional'e dönerek kariyerini burada noktalama gibi bir düşüncesi olduğu da ülke basınında yer almıştı.
İPLERİ KOPARDI
Yıldız kaleci, bir süre önce ailesini gönderdiği ülkesine bu kez de eşyalarının bazılarını gönderdi. Bu durum takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Nando'ya Uruguay'dan da talipler var.
TORREIRA NETLEŞMEDİ
Galatasaray'da durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Lucas Torreira. Yıldız orta sahanın Güney Amerika'ya döneceği ve kariyerine burada nokta koyacağı yönünde çıkan iddiaların ardından flaş bir açıklama geldi.
"BOCA'DA OYNAMAK İSTİYOR"
Pablo Bentancur, "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." ifadelerini kullanarak transfer için yeşil ışık yakmıştı.
OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA
Hem Galatasaray hem de Nijerya Milli Takımı formasıyla gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen'in rotası konusundaki kararı transferin seyini değiştirecek. Sahadaki etkileyici futboluyla adından söz ettiren yıldız oyuncunun, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma veda edebileceği konuşuluyor. Her ne kadar şu an tüm odağını sahaya vermiş olsa da kulislerde bazı transfer görüşmelerinin yapıldığı da biliniyor.
Osimhen'in Galatasaray'a transferlerinde kilit rol oynayan isimlerden biri olan menajer George Gardi, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gardi'nin sözleri, yıldız golcünün geleceğiyle ilgili önemli ipuçları verdi.
İtalyan menajer şunları söyledi; "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir pazarlık olmadı. Oyuncu söz vermişti: tüm sezon boyunca İstanbul'da kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir ilgiyi değerlendirmedi. O İstanbul'a gelen ilk şampiyon değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman iyi bahsetmiştir. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçekliğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Osimhen transfer durumuna daha sonra karar verecek, şu anda bu sezona damgasını vurmaya odaklanmış durumda."
MERTENS'İN 3 YOLU VAR
Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens, sezon sonunda futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki Belçikalı futbolcu, aktif futbolculuk sonrası için üç aşamalı bir plan belirledi. Mertens'in ilk hedefi, teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev almak. Bu sayede teknik direktörlük kariyerine adım atmayı ve bu alanda tecrübe kazanmayı amaçlıyor. İkinci planı ise Galatasaray'ın transfer komitesinde yer almak. Geniş futbolcu ağı ve bağlantılarını kullanarak kulübe genç yetenekler kazandırmayı hedefleyen Mertens, bu alanda da aktif rol üstlenmek istiyor. Üçüncü ve son hedefi ise adını taşıyan Galatasaray futbol okullarını dünya genelinde açmak. Bu projeyle hem kendi markasını oluşturmayı hem de Galatasaray'ın global bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.
ALABA BOMBASI
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen ve dünya futbolunun en tecrübeli savunmacılarından biri olarak kabul edilen David Alaba'yı gündemine aldı. Milli yıldız Arda Güler'in de Avusturyalı yıldızla yapılacak görüşmelerde Cimbom için olumlu referans vermesi bekleniyor.
MADRID'DEN AYRILACAK
Avusturyalı yıldız, 2021 yılında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olmuştu. Ancak İspanya kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar, Alaba'nın istikrarını olumsuz etkiledi. 32 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Buna rağmen, kulüp yönetimi oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.
ANCELOTTI'NİN PLANLARINDA YOK
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Carlo Ancelotti, David Alaba'yı gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor. Real Madrid, deneyimli savunmacıyı elden çıkarmak istiyor ve bu transfer için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis talep etmeyeceği belirtiliyor.
GALATASARAY TARAFTARI
David Alaba, geçmiş dönemlerde verdiği röportajlarda Galatasaray taraftarı olduğunu açıkça dile getirmişti. Bu detay, sarı-kırmızılı yönetimin transferde elini güçlendirebilir. Oyuncunun Cimbom'a olan sempatisi, transferin gerçekleşme olasılığını artıran önemli etkenlerden biri olarak görülüyor.
SADECE STOPER DEĞİL
Alaba, savunma hattında çok yönlü bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Asıl mevkisi stoper olsa da, sol bek pozisyonunda da yüksek seviyede performans sergileyebiliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, bu çok yönlülüğü nedeniyle Alaba'yı kadrosunda görmeyi arzu ettiği ifade ediliyor.
DETAYLI İNCELEME YAPILACAK
Sarı-kırmızılı yönetim, Alaba'nın transferi öncesinde detaylı bir sağlık taramasından geçmesini istiyor. Oyuncunun sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray, herhangi bir teklifte bulunmadan önce kapsamlı sağlık raporları talep edecek. Yıldız futbolcu 2024-2025 sezonunda şu ana kadar Real Madrid formasıyla yalnızca 9 maçta görev alabildi ve toplamda 311 dakika sahada kaldı.
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