TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer o teklifi reddetti! Galatasaray ile adı anılıyordu
Galatasaray sezon sonunda efsane kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanırken Uruguaylı eldivenin gidişinin ardından kaleci transferi için gündeme gelen isimlerden birisi de İkas Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer olmuştu. Milli kaleci hakkında son olarak flaş bir transfer gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 11:04
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24 yaşındaki isim hakkında son olarak transferde önemli bir gerçek ortaya çıktı.
BERKE ÖZER'E BELÇİKA'DAN TALİP
Sezon sonu için Galatasaray'la anlaşma yaptığı bilinen İkas Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'e Belçika'dan talip çıktı.
Club Brugge'ün Berke Özer'e teklif yaptığı ancak başarılı kalecinin teklifi kabul etmediği öğrenildi.
24 yaşındaki kalecinin yurt içi ve yurt dışından teklifler olsa da Galatasaray'a söz verdiği aktarıldı. Berke'nin sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı ifade ediliyor.
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