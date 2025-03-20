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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer o teklifi reddetti! Galatasaray ile adı anılıyordu

TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer o teklifi reddetti! Galatasaray ile adı anılıyordu

Galatasaray sezon sonunda efsane kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanırken Uruguaylı eldivenin gidişinin ardından kaleci transferi için gündeme gelen isimlerden birisi de İkas Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer olmuştu. Milli kaleci hakkında son olarak flaş bir transfer gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 11:04
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TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer o teklifi reddetti! Galatasaray ile adı anılıyordu

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer o teklifi reddetti! Galatasaray ile adı anılıyordu

Sarı-kırmızılı ekip 2011 yılından beri kalesini koruyan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan efsanesi Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Uruguaylı eldivenin halefinin kim olacağı ise merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer o teklifi reddetti! Galatasaray ile adı anılıyordu

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birisi de kariyerini İkas Eyüpspor'da sürdüren milli kaleci Berke Özer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer o teklifi reddetti! Galatasaray ile adı anılıyordu

24 yaşındaki isim hakkında son olarak transferde önemli bir gerçek ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer o teklifi reddetti! Galatasaray ile adı anılıyordu

BERKE ÖZER'E BELÇİKA'DAN TALİP

Sezon sonu için Galatasaray'la anlaşma yaptığı bilinen İkas Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'e Belçika'dan talip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Berke Özer o teklifi reddetti! Galatasaray ile adı anılıyordu

Club Brugge'ün Berke Özer'e teklif yaptığı ancak başarılı kalecinin teklifi kabul etmediği öğrenildi.

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