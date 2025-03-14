TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Salih Özcan ısrarı! Dortmund ayrılığa onay verecek
Kerem Demirbay ile gelecek sezonda yola devam etmeme kararı alan Galatasaray'da orta saha alternatifleri aramaya başlandı. Sarı kırmızılıların Dortmund'un takımdan ayrılmasına onay verdiği Salih Özcan için harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...
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Alman basını kulübün yeni sezon planlarında Salih'in olmadığını ve büyük olasılıkla yolların ayrılacağını belirtiyor.
Galatasaray sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Salih'in şu anda Türkiye'ye gelmeye ve Galatasaray formasını giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
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