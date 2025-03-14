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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Salih Özcan ısrarı! Dortmund ayrılığa onay verecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Salih Özcan ısrarı! Dortmund ayrılığa onay verecek

Kerem Demirbay ile gelecek sezonda yola devam etmeme kararı alan Galatasaray'da orta saha alternatifleri aramaya başlandı. Sarı kırmızılıların Dortmund'un takımdan ayrılmasına onay verdiği Salih Özcan için harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Salih Özcan ısrarı! Dortmund ayrılığa onay verecek

Sezon başında Gabriel Sara'nın gelişinin ardından formayı kaptıran Kerem Demirbay kesin olarak takımdan ayrılma kararı almıştı. Bundesliga'dan 3 kulüple temas halinde olan yıldız futbolcunun sezon biter bitmez yeniden Almanya'nın yolunu tutması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Salih Özcan ısrarı! Dortmund ayrılığa onay verecek

Takvim'in haberine göre, Galatasaray yönetimi Kerem'in yerini doldurmak için rotasını Bundesliga'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Salih Özcan ısrarı! Dortmund ayrılığa onay verecek

Sarı-Kırmızılılar'ın Dortmund formasını giyen Salih Özcan'la ilgilendiği öğrenildi. Sezon başında kiralık olarak Wolfsburg'a giden milli futbolcu istediği forma şansını bulamayınca devre arasında Dortmund'a dönüş yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Salih Özcan ısrarı! Dortmund ayrılığa onay verecek

Alman basını kulübün yeni sezon planlarında Salih'in olmadığını ve büyük olasılıkla yolların ayrılacağını belirtiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Salih Özcan ısrarı! Dortmund ayrılığa onay verecek

Galatasaray sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Salih'in şu anda Türkiye'ye gelmeye ve Galatasaray formasını giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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