Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’den minik taraftara unutulmaz jest!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, evinde Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Nefes kesen mücadelede Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, attığı üç golle hat-trick yaparak takımının galibiyetinde başrol oynadı. Karşılaşmanın 68. dakikasında teknik direktör Okan Buruk tarafından oyundan alınan Osimhen, tribünlerden büyük alkış aldı.

Ancak maçtaki en unutulmaz anlardan biri Osimhen oyundan çıkarken yaşandı. Çocuk bir taraftarın sahaya girerek yıldız futbolcudan forma istemesi duygusal anlara sahne oldu. Osimhen, küçük taraftarın bu isteğini geri çevirmedi ve formasını çıkararak minik hayranına hediye etti.