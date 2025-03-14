Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe'nin maçı eksik ama...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri…

"MAYIS YAKLAŞTIKÇA..."

"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça, coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik. Fenerbahçe'nin maçı eksik ama 10 puan öndeyiz. Onlar oynayacak şimdi."

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DERBİLERİ HAKKINDA

"Derbilerde, büyük maçlarda deplasmanda bile olsak atmosfer iyiyse iyi şeyler yaptık. Yüzde 100 konsantre olmadığımız farklı atmosferlerde zorlandık. Osimhen ve Davinson, Cuesta... Onlar milli takımdan geç dönecek. Arada çok fazla oyuncu olmuyor. Hem dinleneceğiz, hem hazırlanacağız."