Victor Osimhen'den çarpıcı açıklamalar! "Tek istediğim şey..."

"TAM FORMUMA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUM" "Çok iyi bir sezon öncesi geçiremedim. Bazı şeyler karışıktı. Tam formuma ulaşmaya çalışıyorum. Gol atmasam ya da asist yapmasam da takım arkadaşlarım için savaşabilirim. Benim için önemli olan tek şey kazanmak. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum."

"MERTENS BANA HER ZAMAN ABİ GİBİ DAVRANDI" "Dries bana her zaman abi gibi davrandı. Napoli'den birlikte oynarken inanılmaz bir insandı. O ve eşi, tüm ailesi bana çok yardımcı oldu. Onun oyun tarzına alışığım ama henüz tam uyum sağlayamadım. Zaman lazım. Sahada birlikte oynamaktan en çok keyif aldığım futbolculardan biri." dedi.