Victor Osimhen'den çarpıcı açıklamalar! "Tek istediğim şey..."
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadelerde bulundu. Nijeryalı yıldızın sarı kırmızılı kulüp ile ilgili açıklamaları kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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"TAM FORMUMA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUM"
"Çok iyi bir sezon öncesi geçiremedim. Bazı şeyler karışıktı. Tam formuma ulaşmaya çalışıyorum. Gol atmasam ya da asist yapmasam da takım arkadaşlarım için savaşabilirim. Benim için önemli olan tek şey kazanmak. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum."
"DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİM"
"Ben kendim için en büyük eleştirmenim. Daha fazlasını yapabileceğimi hissediyorum. Bir maçta 1-2 gol atıyorum ama daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Pozisyonumdaki en iyi oyunculardan biri oldum ama kendimde geliştireceğim şeyler var."
"MERTENS BANA HER ZAMAN ABİ GİBİ DAVRANDI"
"Dries bana her zaman abi gibi davrandı. Napoli'den birlikte oynarken inanılmaz bir insandı. O ve eşi, tüm ailesi bana çok yardımcı oldu. Onun oyun tarzına alışığım ama henüz tam uyum sağlayamadım. Zaman lazım. Sahada birlikte oynamaktan en çok keyif aldığım futbolculardan biri." dedi.
"ZATEN KARARIMI VERMİŞTİM"
"Yaşanan her şeyi düşündüğümde zaten kararımı vermiştim. Sadece antrenman ve işimi yapmaya devam ettim. Telefon geldiğinde hocayla konuştum. Bana projeden bahsettiler ve oyuna olan tutkusunu gördüm. Hedeflerinden, şehirden ve insanlardan bahsetti. Konuştukça ilgim arttı ve tamam yapalım dedim. 'Victor ciddi misin?' dedi. 'Evet' dedim. Sonrasında başkan yardımcılarından telefon aldım. 'Transferi yapalım, siz hazırsanız ben de hazırım' dedim. Özel bir andı."
"TEK İSTEDİĞİM ŞEY G.SARAY'IN KAZANMASI"
"Geliştirmemiz geken çok şey ver ama dürüst olmak gerekirse bu takımın sahip olduğu kaliteyi unutmamak gerekiyor. Icardi sezonun geri kalan bölümünde sakat. Güçlü bir kadromuz var. Attığım goller önemli değil. Herkes için savaşıyorum. Tek istediğim şey Galatasaray'ın kazanması. Galatasaray'la şampiyon olmak istiyorum. Arka arkaya şampiyon olmak harika olurdu. Kazanırsak en mutlu olan kişi ben olacağım. Bazı insanlara net bir mesaj vermem gerekiyor. Bu benim için kişisel bir mesele. Elimden geleni vermeliyim."
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