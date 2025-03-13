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Haberler Galatasaray Victor Osimhen'den çarpıcı açıklamalar! "Tek istediğim şey..."

Victor Osimhen'den çarpıcı açıklamalar! "Tek istediğim şey..."

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadelerde bulundu. Nijeryalı yıldızın sarı kırmızılı kulüp ile ilgili açıklamaları kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 15:21
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Victor Osimhen'den çarpıcı açıklamalar! "Tek istediğim şey..."

Victor Osimhen, daha önce Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen ve 27 Eylül 2022'de kramponlarını asan John Obi Mikel'in podcast yayınına konuk oldu.

Victor Osimhen'den çarpıcı açıklamalar! "Tek istediğim şey..."

Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a transfer süreci, Dries Mertens'le olan ilişkisi ve kariyer hedefleri ile ilgili açıklamaları dikkat çekti. İşte o ifadeler...

Victor Osimhen'den çarpıcı açıklamalar! "Tek istediğim şey..."

"FİLM SAHNESİ GİBİYDİ"

"Burası harika bir kulüp. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Türkiye'nin en iyisi. Geldiğimde inanılmaz bir karşılama olacağını hissettim. Burası büyük bir aile. Burada olduğum için ayrıcalıklı hissediyorum. Burada olmak harika. Napoli'den ayrıldığımızda uçağın taraftarlar tarafından takip edildiğini bilmiyordum. Çok etkilendim. Benim için film sahnesi gibiydi. Burada olmak harika."

Victor Osimhen'den çarpıcı açıklamalar! "Tek istediğim şey..."

"TAM FORMUMA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Çok iyi bir sezon öncesi geçiremedim. Bazı şeyler karışıktı. Tam formuma ulaşmaya çalışıyorum. Gol atmasam ya da asist yapmasam da takım arkadaşlarım için savaşabilirim. Benim için önemli olan tek şey kazanmak. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum."

Victor Osimhen'den çarpıcı açıklamalar! "Tek istediğim şey..."

"DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİM"

"Ben kendim için en büyük eleştirmenim. Daha fazlasını yapabileceğimi hissediyorum. Bir maçta 1-2 gol atıyorum ama daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Pozisyonumdaki en iyi oyunculardan biri oldum ama kendimde geliştireceğim şeyler var."

Victor Osimhen'den çarpıcı açıklamalar! "Tek istediğim şey..."

"MERTENS BANA HER ZAMAN ABİ GİBİ DAVRANDI"

"Dries bana her zaman abi gibi davrandı. Napoli'den birlikte oynarken inanılmaz bir insandı. O ve eşi, tüm ailesi bana çok yardımcı oldu. Onun oyun tarzına alışığım ama henüz tam uyum sağlayamadım. Zaman lazım. Sahada birlikte oynamaktan en çok keyif aldığım futbolculardan biri." dedi.

Victor Osimhen'den çarpıcı açıklamalar! "Tek istediğim şey..."

"ZATEN KARARIMI VERMİŞTİM"

"Yaşanan her şeyi düşündüğümde zaten kararımı vermiştim. Sadece antrenman ve işimi yapmaya devam ettim. Telefon geldiğinde hocayla konuştum. Bana projeden bahsettiler ve oyuna olan tutkusunu gördüm. Hedeflerinden, şehirden ve insanlardan bahsetti. Konuştukça ilgim arttı ve tamam yapalım dedim. 'Victor ciddi misin?' dedi. 'Evet' dedim. Sonrasında başkan yardımcılarından telefon aldım. 'Transferi yapalım, siz hazırsanız ben de hazırım' dedim. Özel bir andı."

Victor Osimhen'den çarpıcı açıklamalar! "Tek istediğim şey..."

"TEK İSTEDİĞİM ŞEY G.SARAY'IN KAZANMASI"

"Geliştirmemiz geken çok şey ver ama dürüst olmak gerekirse bu takımın sahip olduğu kaliteyi unutmamak gerekiyor. Icardi sezonun geri kalan bölümünde sakat. Güçlü bir kadromuz var. Attığım goller önemli değil. Herkes için savaşıyorum. Tek istediğim şey Galatasaray'ın kazanması. Galatasaray'la şampiyon olmak istiyorum. Arka arkaya şampiyon olmak harika olurdu. Kazanırsak en mutlu olan kişi ben olacağım. Bazı insanlara net bir mesaj vermem gerekiyor. Bu benim için kişisel bir mesele. Elimden geleni vermeliyim."

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