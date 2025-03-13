Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Xabi Alonso'nun prensi Aslan olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Bayer Leverkusen forması giyen yıldız futbolcu için cazip bir teklif yapacağını yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
GRANIT XHAKA'YA KANCA
İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka ile ilgilendiğini yazdı.
Todofichajes kaynaklı haberde, Galatasaray'ın İsviçreli yıldız için hem oyuncu hem de Alman ekibine cazip bir teklif yapacağı belirtildi.
Galatasaray yönetiminin, Xhaka'nın takıma çok uygun olduğunu düşündüğü ve yıldız futbolcuya cazip bir maaş ile takım liderliği rolünü içeren bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi.
Bayer Leverkusen'in ise takımın önde gelen isimlerinden olan 32 yaşındaki futbolcuyu satmak istemediği ancak Galatasaray'ın yüksek bir bonservis bedeli önermesi halinde durumun gözden geçirilebileceği aktarıldı.
Granit Xhaka bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 40 maça çıktı.
İsviçreli yıldız, 2 gol ve 7 asist kaydetti.
Xhaka'nın Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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