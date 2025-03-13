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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Xabi Alonso'nun prensi Aslan olacak

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Xabi Alonso'nun prensi Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Bayer Leverkusen forması giyen yıldız futbolcu için cazip bir teklif yapacağını yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 11:45
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MERT KILIÇ
Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Xabi Alonso'nun prensi Aslan olacak

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Xabi Alonso'nun prensi Aslan olacak

Son olarak deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Xabi Alonso'nun prensi Aslan olacak

Ligde elde edilen şampiyonluklara rağmen Avrupa'da başarı gelmediği için eleştirilen Aslan, yeni sezon öncesi takıma kazandıracağı isimlerle Avrupa'da da başarılı olacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Xabi Alonso'nun prensi Aslan olacak

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Xabi Alonso'nun prensi Aslan olacak

GRANIT XHAKA'YA KANCA

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Xabi Alonso'nun prensi Aslan olacak

Todofichajes kaynaklı haberde, Galatasaray'ın İsviçreli yıldız için hem oyuncu hem de Alman ekibine cazip bir teklif yapacağı belirtildi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Xabi Alonso'nun prensi Aslan olacak

Galatasaray yönetiminin, Xhaka'nın takıma çok uygun olduğunu düşündüğü ve yıldız futbolcuya cazip bir maaş ile takım liderliği rolünü içeren bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Xabi Alonso'nun prensi Aslan olacak

Bayer Leverkusen'in ise takımın önde gelen isimlerinden olan 32 yaşındaki futbolcuyu satmak istemediği ancak Galatasaray'ın yüksek bir bonservis bedeli önermesi halinde durumun gözden geçirilebileceği aktarıldı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Xabi Alonso'nun prensi Aslan olacak

Granit Xhaka bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 40 maça çıktı.

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