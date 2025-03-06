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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kararı! Taraftarların tepkileri nedeniyle...

Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kararı! Taraftarların tepkileri nedeniyle...

Galatasaray'da son dönemlerde alınan beklenmedik sonuçlar ve bunlardan kaynaklı sarı kırmızılı taraftarların artan tepkilerinden dolayı yönetim, flaş bir karar aldı. İşte Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesi ile ilgili gizli tutulan o hamle... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 09:13 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 09:52
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Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kararı! Taraftarların tepkileri nedeniyle...

Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray, iç transferde hareketli günler geçiriyor.

Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kararı! Taraftarların tepkileri nedeniyle...

Galatasaray milli futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı ve Milliyet'in haberine göre her iki ismin maaşını 3 milyon euro seviyesine çekti.

Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kararı! Taraftarların tepkileri nedeniyle...

Barış Alper ve Abdülkerim ile yeni sözleşme yapılıp fotoğraf çekimleri dahi yapıldı ancak sarı-kırmızılılardan henüz konuyla ilgili resmi bir duyuru gelmedi.

Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kararı! Taraftarların tepkileri nedeniyle...

Haber detayında bunun sebebinin Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı düşüş ve oyuncuların tartışılan performansları olduğu vurgulandı.

Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kararı! Taraftarların tepkileri nedeniyle...

Kulübün, taraftarların tepkisinden çekindiği için Barış Alper ve Abdülkerim'le ilgili resmi açıklamanın yapılmadığı aktarıldı.

Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kararı! Taraftarların tepkileri nedeniyle...

Öte yandan Galatasaray'ın Yunus Akgün'le de yeni sözleşme imzalamak üzere olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılacağı belirtildi.

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