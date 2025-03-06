Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kararı! Taraftarların tepkileri nedeniyle...
Galatasaray'da son dönemlerde alınan beklenmedik sonuçlar ve bunlardan kaynaklı sarı kırmızılı taraftarların artan tepkilerinden dolayı yönetim, flaş bir karar aldı. İşte Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesi ile ilgili gizli tutulan o hamle... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 09:13 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 09:52
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Galatasaray milli futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı ve Milliyet'in haberine göre her iki ismin maaşını 3 milyon euro seviyesine çekti.
Haber detayında bunun sebebinin Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı düşüş ve oyuncuların tartışılan performansları olduğu vurgulandı.
Kulübün, taraftarların tepkisinden çekindiği için Barış Alper ve Abdülkerim'le ilgili resmi açıklamanın yapılmadığı aktarıldı.
Öte yandan Galatasaray'ın Yunus Akgün'le de yeni sözleşme imzalamak üzere olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılacağı belirtildi.
Yeni kontratların üst üste alınacak iyi sonuçların ardından açıklanacağı kaydedildi.
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