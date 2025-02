Hedef çifte kupa

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. C Grubu'nda ilk 2 maçta 4 puan toplayan sarıkırmızılılar ikinci sırada yer alıyor. 2'de 2 yapan Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda. G.Saray-Konyaspor maçı kadar yine bu akşam aynı saatte oynanacak Eyüpspor-Başakşehir maçı da C Grubu'nda yakından takip edilecek.

3 PUAN ÖNEMLİ

Başakşehir 4 puanla üçüncü sırada gelirken, Eyüpspor da 3 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Grupta ilk 2'yi alan takımlar tur atlayacağı için Galatasaray'ın çeyrek final biletini almak için kazanması önem arz ediyor. Sarı-kırmızılılar Konya ile berabere kalırsa o zaman Eyüpspor- Başakşehir maçının sonucuna bakacak. Eğer Okan Buruk ve ekibi bugünkü mücadelede yenilirse o zaman Aslan ilk 2'nin dışında kalma sıkıntısı yaşayacak. Çifte kupa hedefi olan Cimbom bu akşam mutlak 3 puan amaçlıyor.

BURUK'UN HEDEFİ

Süper Lig'de ezeli rakibi ve zirve takipçisi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray 6 puanlık farkı korumayı başardı. Aslan üstüne ikili averajı da elde ederek şampiyonluk yarışında ciddi bir avantaj kazandı. Ligde üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu çifte kupa ile bitirmeyi amaçlıyor. Galatasaray'da birçok rekora imza atan Okan Buruk kariyerinde ilk kez çifte kupalı bir sezon geçirmek istiyor. Başarılı hoca, Galatasaray döneminde de ilk kez hem lig hem kupayı aynı anda kazanmayı düşünüyor.

LİGDE İKİ GALİBİYET

Kupada Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray ligde rakibini iki kez yendi. İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

JAKOBS ÜZÜNTÜSÜ

İsmail Jakobs'un sakatlığıyla ilgili üzücü haber geldi. Aşil tendonundan sakatlanan Jakobs'un 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Senegalli sol bek Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 16 resmi maçta süre alamadı.

ROTASYON ZAMANI

Kupada Konyaspor'u ağır layacak Galatasaray'da birçok ismin dinlendirilmesi dü şünülüyor. Fernan do Muslera, Eren El malı, Sallai ve Osim hen yerine bu akşam ilk 11'de Günay Gü venç, Berkan, Yusuf Demir ve Ahmed Ku tucu'nun görev yap ması bekleniyor.

MORATA'DAN İYİ HABER

Avrupa Ligi'nde play-off'ta AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'dan iyi haber geldi. Sol arka adalesinde yırtık meydana gelen Morata 10 günlük yoğun tedaviye olumlu cevap verdi. İspanyol forvet iyileşti ve düz koşulara başladı. Deneyimli yıldızın ligdeki Kasımpaşa maçında kadroda olacağı belirtildi.

İŞTE GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Jelert, Cuesta, Kaan, Berkan, Efe, Kerem, Yusuf Demir, Eyüp, Yunus, Ahmed

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Adil, Calusic, Uğurcan, Jevtovic, Oğulcan, Keyta, Ndao, Yusuf, Kramer