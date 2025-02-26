  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: İddaa Risk Yönetimi, Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte zirve yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yeni oranları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 10:25
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sona erdi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Haftanın dev maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dönemde formunu yükselten Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu İkas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Beşiktaş derbisi sonrası moral arayan Trabzonspor ise sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Samsunspor da evinde Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trabzonspor ve Galatasaray'ın oranları düşerken Fenerbahçe'nin oranı yükseldi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

İşte Süper Lig'de 25. hafta sonrası oluşan şampiyonluk oranları:

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trabzonspor - 2000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Beşiktaş - 700

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Samsunspor - 300

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor Ahmet Çalık'ı doğum gününde andı Konyaspor Ahmet Çalık'ı doğum gününde andı 10:04
F.Bahçe Beko Maccabi ile karşılaşacak F.Bahçe Beko Maccabi ile karşılaşacak 09:56
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı detayları! Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı detayları! 09:52
G.Saray Mou'nun açıklamalarına karşı harekete geçti! G.Saray Mou'nun açıklamalarına karşı harekete geçti! 09:51
Derbinin faturası kesildi! İşte Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar Derbinin faturası kesildi! İşte Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar 09:39
G.Saray'da veda zamanı! F.Bahçe maçı sonu oldu G.Saray'da veda zamanı! F.Bahçe maçı sonu oldu 09:23
Daha Eski
G.Saray'ın kupada sıradaki rakibi Konyaspor G.Saray'ın kupada sıradaki rakibi Konyaspor 09:21
Mou'nun sözlerine hukukçulardan yorumlar Mou'nun sözlerine hukukçulardan yorumlar 09:15
F.Bahçe kupada çeyrek final için Gaziantep'te! F.Bahçe kupada çeyrek final için Gaziantep'te! 09:13
G.Saray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok G.Saray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok 09:12
Usta yazardan yıldız isme Alex benzetmesi! Usta yazardan yıldız isme Alex benzetmesi! 08:47
Bugünkü maçlar 26 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 26 Şubat 2025 08:43