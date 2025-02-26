Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: İddaa Risk Yönetimi, Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte zirve yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yeni oranları...
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Son dönemde formunu yükselten Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu İkas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş derbisi sonrası moral arayan Trabzonspor ise sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.
Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Samsunspor da evinde Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi.
Trendyol Süper Lig'de haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Trabzonspor ve Galatasaray'ın oranları düşerken Fenerbahçe'nin oranı yükseldi.
İşte Süper Lig'de 25. hafta sonrası oluşan şampiyonluk oranları:
Trabzonspor - 2000
Beşiktaş - 700
Samsunspor - 300
Fenerbahçe - 3.25
Galatasaray - 1.12
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