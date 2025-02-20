Galatasaray-AZ Alkmaar CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Galatasaray-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda?

Galatasaray-AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Hollanda'da oynanılan maçta 4-1 kaybeden Cimbom, RAMS Park'ta zoru başarmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda kart cezalısı ve sakat oyuncular bulunuyor. Mücadele öncesi kar yağışının etkisini gösterdiği İstanbul'da soğuk bir havanın olması beklenirken, zeminin son durumu ise merak ediliyor. Taraftarı önünde turu geçmek isteyen Galatasaray, yıldız isimleriyle etkili olmaya çalışacak. İlk maçta aldığı avantajlı skoru korumak isteyen AZ Alkmaar ise son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

20 Şubat Perşembe saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Berkan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Wolfe, Belic, Koopmeiners, Poku, Mijnans, Lahdo, Parrott.

GALATASARAY ZORU BAŞARMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray, evinde oynayacağı maçta zoru başarmak istiyor. Uzun süren galibiyet hasretine son vermeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta taraftarının önünde son 16 turu biletini kapmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncuların yerine ise kimlerin tercih edileceği merak ediliyor.

İSTANBUL'DA KARLI HAVA

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi hazırlıklar devam ederken, İstanbul'da kar yağışını etkisini sürdürüyor. Maç saati de kar yağışının devam etmesi beklenirken, zemini etkileyip etkilemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ekipler çalışmalarına devam ederken, stadyumda kar küreme araçlarıyla temizleme çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

9 İSİM KADRODA YOK

AZ Alkmaar ile oynanılan ilk karşılaşmada gördüğü çift sarı kartla cezalı duruma düşen Kaan Ayhan ve maçın son dakikalarında sakatlanan Alvaro Morata rövanş maçında forma giyemeyecek. Icardi, Jakobs ve Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilirken, yeni transferler Frankowski, Eren, Lemina ve Ahmed UEFA listesinde yer alamadı. Teknik Direktör Okan Buruk'un eksik oyuncular yerine kimi tercih edeceği merak edilirken, cezalı oyuncuların geri dönmesi ise teknik heyeti sevindirdi.

CEZALI OYUNCULAR GERİ DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Ajax deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Torreira, rövanş maçında sahada yerini alacak. İlk 11'de yer alması beklenilen isimlerin nasıl performans göstereceği heyecanla beklenirken, sarı-kırmızılılar eksik oyuncuların gelmesiyle birlikte etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.

AVRUPA'DA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

UEFA Avrupa Ligi'ne hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ardından oynadığı lig maçlarında kazanan taraf olamayan Cimbom, son galibiyetini Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek aldı. Sonraki 3 karşılaşmada berabere kalan sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar'a ise mağlup oldu.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını Anthony Taylor yönetecek. İngiliz hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Sam Barrott'un üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR hakemi Darren England olacak. Stuart Attwell ise England'ın yardımcısı olarak VAR odasında görev alacak.