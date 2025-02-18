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Haberler Galatasaray Usta yazarlar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı: Osimhen tek başına yanardağ ordusu gibi!

Usta yazarlar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı: Osimhen tek başına yanardağ ordusu gibi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 09:19 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 09:42
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Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – YANARDAĞ ORDUSU VICTOR OSIMHEN!

AZ Alkmaar yenilgisi sonrasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Son derece temposuz, kanatları iyi kullanamayan ve pozisyon üretmekte zorlanan bir Galatasaray izledik ilk yarıda... Sarı-kırmızılıların oyunun hemen başında Ahmed Kutucu ile yakaladıkları bir pozisyon vardı. Ahmed vurmak ile pas vermek arasında gel-git yaşayınca pozisyon da uçup gitmiş oldu. Çaykur Rizespor'un ise ilk yarıda Hojer, Akintola ve Abdülkadir Ömür ile yakaladığı gol pozisyonları vardı. Karadeniz ekibinin Sowe ile bir topu da direkten döndü.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'da ilk yarıda Cuesta, Barış Alper, Mertens ve Ahmed Kutucu etkisizdi. İlk yarıda işler yolunda gitmeyince, Okan Buruk'tan hamleler geldi. Okan hoca, Cuesta ve Mertens'i kenara alarak Eren Elmalı ve Sallai ile ikinci yarıya başladı. Galatasaray aradığı golü Osimhen ile buldu. Yeni transfer Frankowski'nin muazzam ortasında iyi yükselen Osimhen kafa ile topu ağlara gönderdi. Golden sonra Çaykur Rizespor Galatasaray'ın üzerine gelmeye başladı. Abdülkadir Ömür kaptığı bir topla Akintola'yı gördü. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Ali Sowe topu Galatasaray filelerine gönderdi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan Buruk, ilk yarının etkisiz isimlerinden birini daha (Ahmed Kutucu'yu) oyundan alarak, Lemina'yı sahaya sürdü. Çaykur Rizespor'un flaş transferi Abdülkadir Ömür oynadığı 71 dakika boyunca muazzam bir futbol ortaya koydu. Türk Messi, takımının bütün atak başlangıçlarında baş rolü oynadı. Galatasaray, maç boyunca Akintola'yı durdurmakta zorlandı. Lemina oyuna girdikten sonra Galatasaray üst üste pozisyonlar yakalamaya başladı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Barış Alper Yılmaz'da büyük düşüş var. Oyun içinde çok şeyler yapmak istiyor, ama şansı da yardım etmiyor kendisine... Gabriel Sara'nın sakatlık dönüşü iyi olmadı. Eski gücü ve etkili pasları yok haftalardır. Dün de çok çalışmasına rağmen hücumda etkisizdi. Hatta kaçırdığı net bir gol pozisyonu da vardı. Ama galibiyet golünde de korneri kullanan isimdi Sara. Hakem Zorbay Küçük kötü bir maç yönetti. İlk yarıda gole giden Osimhen'e Alikulov'un yaptığı kartlık bir faul vardı. Hakem bu pozisyonu devam ettirdi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

81'de Papanikolaou'nun Osimhen'e bir hareketi vardı. Bu pozisyon da kartlıktı. Zorbay Küçük yine kartını çıkarmadı. İkinci yarıda da Sara'ya ceza sahasında yapılan hareket penaltıydı. Enteresan bir şekilde VAR da devreye girmedi. Maçın hakemi Zorbay Küçük, Galatasaraylı oyunculara adeta göz açtırmadı. Ama Galatasaray maçı kazanmasını bildi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Oyunun son anlarında Galatasaray'ın golü maçın yıldızı Osimhen'den geldi. Sara'nın kullandığı kornerde Lemina topu aşırttı. Osimhen tamamladı. Osimhen, 90 dakika boyunca adeta tek başına bir yanardağ ordusu gibiydi. Galatasaray şampiyonluk yolunda çok zor bir deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi. Aslan Cimbom, AZ Alkmaar rövanşı için moral depolarken, Fenerbahçe derbisi öncesinde 6 puanlık avantajını da korumuş oldu.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – PSİKOLOJİK BASKI

G. Saray'ın yaptığı son transferlerden sonra Okan Buruk, her maça üçlü savunma ile başlamamalı. Bu üçlü anlayışı yüzünden G.Saray ilk yarıda Rizespor'a karşı etkisiz oynadı, tek isabetli şut atmadı. Pozisyon bile üretemedi. Sahada tek başına mücadele eden kişi Abdülkerim oldu. Barış Alper'in takım oyunundan uzak kendi ile savaşması rakibi sırtına alarak ısrarla çalım atması takıma zarar verdi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Üçlü oynayınca elindeki bazı değerli oyuncuları kaybediyorsun. İkinci yarı Okan Buruk üçlüden vazgeçip doğru bir karar ile dörtlü defansa geçince G.Saray kendine geldi. Sallai-Eren ve Lemina'nın oyuna girmeleri G.Saray'ın Rizespor kalesinde fazlasıyla pozisyon üretmesini sağladı. 2. yarının hemen başında Frankowski'nin mükemmel ortasına Osimhen'in kafa ile vuruşu, galibiyet kapısını açtı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Zaferi yaşarken dikkati kaybetmemek gerekir. 7 dakika sonra Rize'nin Sowe ile attığı gol G.Saray savunmasının zaafı, Sanchez'in bireysel hatasıydı. Beraberlikten sonra G.Saray tüm hatları ile Rizespor kalesine yüklendi, kanatlardan etkili bindirmeler yaptı ama son vuruşlarda isabeti tutturamadı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Keşke Okan Buruk oyuna yaptığı değişikliklerden oluşan ilk 11 ile başlasaydı, dörtlü savunmayı kullansaydı. Bir atasözü şöyle der: Sıcağa kar dayanmaz! G.Saray'ın Rize kalesinde kurduğu baskı sonunda meyvesini verdi, gecenin en çalışkanı Osimhen galibiyet golü ile rakibe psikolojik baskı yolladı. Ve derbiye G.Saray'ın 6 puanla çıkmasını sağladı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU – MAJÖR HATA YOKTU

Oyun tempolu ve çekişmeli başladı. Rizespor iyi kapanıp, Akintola ve Sowe ile kontratak arıyor, zaman zaman önde pres yapıyor. Galatasaray topu öne taşımakta ve önde tutmakta zorlanıyor. Ne bir kanat organizasyonu ne de merkez hücum kombinasyonu yok. Klasik vur topu Osimhen'e... Bak ne yapacak diye.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İlk yarıda rakip ceza alanında çok az topla buluştu ve isabetli şutu yok. Galatasaray'ın şifreleri çözülmüş oyunda kuramıyor baskı da. Sanki oyuncuların gözündeki ışık kaybolmuş. Rizespor iyi savundu, arkadaki boşlukları kovaladı, golü de buldu. Galatasaray kötü oyununa rağmen derbi öncesi zorlandı ancak çok değerli bir galibiyet aldı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ülke hakemliği yıllardır Zorbay Küçük'e sahip çıktığı kadar hiçbir hakeme sahip çıkmadı. Sakatlık döneminde tedavisini üstlendi, iyileşmesini bekledi, sahiplendi. Sonra FIFA yapıldı. Kendi hatalarından FIFA'dan düştü, bir yıl sonra tekrar FIFA yaptılar. Ama o bunun karşılığını vermek yerine ona ihtiyaç olduğu anlarda kolayı seçti, bazı takımların maçına kendi isteği ile çıkmadı. Buna onay verenleri de sorgulamak lazım. Nihayet 402 gün sonra ilk defa bir Galatasaray maçına çıkınca tedirgin ve gergindi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Osimhen- Alikulov koşu yoluna önüne ayak koydu faul ve sarı olmalıydı, faul dahi vermedi. Bir FIFA hakemi için kabul görmeyen gereksiz, tutarsız, şerbetleme fauller çaldı. Osimhen kafaya yükselen, Alikulov altta kalan, faul yok gol temiz. Olawoyin- Sara pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi. Hakem inanmadı devam dedi. Benim de görüşüm devam. VAR karışmaz. Derbi öncesi oyuncular maçta sakindi, majör hata olmadı, hakemin işini kolaylaştırdı.

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