Mauro Icardi için flaş gelişme! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi...
Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merakla takip edilirken futbolcuyla ilgili dikkat çeken o haber geldi. İşte detaylar...
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Okan Buruk ile de görüşen ve takım arkadaşları ile de hasret gideren oyuncu, sonrasında ise Suarez ile İstanbul'u gezdi. Sabah'ta yer alan habere göre Icardi, özel uçak ile geri dönerken F.Bahçe derbisinde yeniden İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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