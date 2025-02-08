Mauro Icardi için flaş gelişme! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi...

Mauro Icardi, İstanbul'a gelerek hem takım arkadaşları ile hasret giderdi hem de yönetim ve teknik heyet ile görüştü… Tottenham maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından Arjantin'e giden ve burada ameliyat olan Mauro Icardi, sonrasında ise tedavi sürecine başlamıştı.

Ancak Tangocu'nun futbol hayatından çok eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı süreç öne çıktı. Yıldız forvet, Arjantin medyasında her gün özel hayatı ile manşetlere çıkarken G.Saray cephesi ise sezonu kapatan oyuncunun sağlık durumunu merak ediyordu.