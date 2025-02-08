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Haberler Galatasaray Mauro Icardi için flaş gelişme! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi...

Mauro Icardi için flaş gelişme! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi...

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merakla takip edilirken futbolcuyla ilgili dikkat çeken o haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:39
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Mauro Icardi için flaş gelişme! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi...

Mauro Icardi, İstanbul'a gelerek hem takım arkadaşları ile hasret giderdi hem de yönetim ve teknik heyet ile görüştü… Tottenham maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından Arjantin'e giden ve burada ameliyat olan Mauro Icardi, sonrasında ise tedavi sürecine başlamıştı.

Mauro Icardi için flaş gelişme! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi...

Ancak Tangocu'nun futbol hayatından çok eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı süreç öne çıktı. Yıldız forvet, Arjantin medyasında her gün özel hayatı ile manşetlere çıkarken G.Saray cephesi ise sezonu kapatan oyuncunun sağlık durumunu merak ediyordu.

Mauro Icardi için flaş gelişme! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi...

Kulüp doktoru Yener İnce, futbolcu ile sık sık görüştüklerini ve raporlarına baktığını söylerken Icardi'nin de yeni sevgilisi China Suarez ile yaptığı İstanbul seyahati herkesi rahatlattı.

Mauro Icardi için flaş gelişme! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi...

Okan Buruk ile de görüşen ve takım arkadaşları ile de hasret gideren oyuncu, sonrasında ise Suarez ile İstanbul'u gezdi. Sabah'ta yer alan habere göre Icardi, özel uçak ile geri dönerken F.Bahçe derbisinde yeniden İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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