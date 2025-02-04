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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez'in arkadaşı...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez'in arkadaşı...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da savunma hattına Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası takviye yapılacak. Sarı-kırmızılılara bu noktada menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. Oyuncu için Davinson Sanchez'in de devreye girdiği öğrenildi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 09:15
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez'in arkadaşı...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da menajerler de sürekli yeni bir transfer önerisiyle kapıyı çalıyor. Son olarak Genk forması giyen Carlos Cuesta'nın menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez'in arkadaşı...

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcunun önerilmesinin ardından Cuesta'nın ismini gündemine aldı. Yapılacak değerlendirmenin ardından teknik direktör Okan Buruk transfer için son kararı verecek. Okan Buruk'un kararının ardından Kolombiyalı futbolcu için harekete geçilebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez'in arkadaşı...

8 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Genk'in Cuesta'nın bonservisi için 8 milyon euro talep ediyor. Kolombiyalı futbolcunun ise yıllık 1.5 milyon euro'luk talebi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez'in arkadaşı...

DAVINSON'LA BİRLİKTE OYNUYOR

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez'in arkadaşı...

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

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