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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson yola çıktı! Satın alma opsiyonlu kiralama

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson yola çıktı! Satın alma opsiyonlu kiralama

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planlarına dahil edilmeyen ve takımdan ayrılması istenen isimlerden Victor Nelsson'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nelsson'un sağlık kontrolü ve imza atmak için yakın zamanda İtalya'da olması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 11:05
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson yola çıktı! Satın alma opsiyonlu kiralama

Galatasaray'dan ayrılığı gündemde olan Victor Nelsson için İtalya Serie A devleri transfer düellosuna tutuşmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson yola çıktı! Satın alma opsiyonlu kiralama

Napoli ve AS Roma'nın Danimarkalı oyuncu için sürdürdükleri mücadelede galip gelen taraf başkent ekibi oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson yola çıktı! Satın alma opsiyonlu kiralama

Victor Nelsson'un Roma'ya transferi kesinleşti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson yola çıktı! Satın alma opsiyonlu kiralama

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Corriere Dello Sport'tan edindiği bilgiye göre 26 yaşındaki stoper yakın zamanda İtalya'da olacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson yola çıktı! Satın alma opsiyonlu kiralama

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Victor Nelsson'un Roma için önümüzdeki saatlerde sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Nelsson'un Roma'ya kiralık transferinde satın alma opsiyonu 12 milyon Euro olacak (TRT Spor)

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