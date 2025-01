Aslan'ın destan günü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçında bugün Johan Cruyff Arena'da Ajax'a konuk oluyor. TSİ 23.00'da oynanacak mücadelede İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak. Ligde puan tablosunda İlk 8 sırada yer almayı hedefleyen temsilcimiz, Ajax karşısında galibiyete odaklandı. Avrupa Ligi'nde 7 haftada 4 beraberlik, 3 galibiyetle 13 puan toplayan sarı-kırmızılılar play-off turuna kalmadan doğrudan son 16 turuna gitmek istiyor.

KEREM ÜZÜNTÜSÜ

Ev sahibi Ajax, 7 haftada 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı, 10 puan topladı. Hollanda ekibi de play-off'u garantilemek istiyor. Öte yandan temsilcimizde yeni transfer Ahmed Kutucu ve Roland Sallai, UEFA listesinde yer almadıkları için kadroda bulunmuyor. Sakatlığı bulunan Kerem Demirbay da forma giyemeyecek. Son antrenmanda yer alan Ismael Jakobs'un oynayıp oynamayacağına Teknik Direktör Okan Buruk karar verecek.

AVRUPA'DA 326'NCI KARŞILAŞMA

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 326. maçına çıkacak. Aslan daha önce oynadığı 325 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı

102'NCİ MÜCADELE BUGÜN

Galatasaray, daha önce UEFA Kupası, şu anda Avrupa Ligi adıyla oynanan turnuvada 102. maçına çıkacak. 1999-00 sezonunda turnuvanın şampiyonu olan Aslan, Kupa 2'de 101 maçta 40 galibiyet, 35 beraberlik, 26 yenilgi aldı. Rakip fileleri 164 kez havalandıran Cimbom, 133 gol yedi.

AJAX İLE İLK SINAV OLACAK

Aslan, ilk kez bir resmi maçta Ajax ile karşılaşacak. Ajax, sarı kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında mücadele edeceği 112. takım olacak. Öte yandan Hollanda ekipleriyle G.Saray arasında 9 maç yapıldı. Bunların 2'sini kazanan Cimbom, 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

HER GÜN İLETİŞİMDEYİZ

Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, Mauro İcardi'nin son durumuyla ilgili bilgi verdi, "Mauro Icardi ile her gün iletişimdeyiz ve bu sakatlıktan dönüş süresi ortalama 8-9 ay. Şu an her şey olması gerektiği gibi. 6 ayda da dönebilir ama riskli olur" dedi. İnce, diğer sakat oyuncular için de "Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde sakatlığı oldu. 2-3 hafta tedavi süreci olacak. Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti. Ama takımla çalıştı" diye ekledi.

WEGHORST'TAN MESAJ

Ajax forması giyen eski Beşiktaşlı Wout Weghorst, Galatasaray maçı öncesi konuştu. Weghorst, "Galatasaray iyi gidiyor. Ligdeki güçleri biliniyor ve Avrupa'da da iyi gidiyorlar. Türkiye'de iken Galatasaray ile oynadım, harikaydı. Özellikle o büyük maçlar; bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Bir şekilde onlara karşı deplasmanda oynamak isterdim. Harika bir atmosfer olacak" dedi.

DEPLASMANDA GÜLEMEDİ

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde bu sezon deplasmanda 3 maça çıkarken henüz galip gelmedi. Aslan, 3 maçta berabere kaldı. Galatasaray bugünkü Ajax mücadelesinde 3 puan kazanmak isteyecek. Öte yandan Cimbom, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 5 maçta galip gelemedi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Avrupa Ligi'nin son haftasında bugün Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son antrenmanını yapan Aslan daha sonra Hollanda'ya gitti. Temsilcimizi, Amsterdam'da taraftarlar karşıladı.

UEFA'DAN NAMAĞLUP PAYLAŞIMI

UEFA; Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki namağlup ilerleyişine vurgu yaptı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 namağlup takım başlığıyla yapılan paylaşımda; Galatasaray'ın yanı sıra diğer yenilgisiz takımlar Lazio ve Manchester United'ın da görseli yayınlandı.