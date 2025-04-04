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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho derbi sonrası Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? İşte o konuşma!

Jose Mourinho derbi sonrası Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? İşte o konuşma!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Bu mücadelenin ardından yaşananlar ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Kanarya'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, Okan Buruk'un burnunu sıkması bir hayli gündemi meşgul ederken olayın öncesinde yaşananlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 11:35
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Jose Mourinho derbi sonrası Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? İşte o konuşma!

Jose Mourinho ve Okan Buruk arasında derbiden sonra yaşananlar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Portekizli çalıştırıcının Okan Buruk'un burnunu sıkması dünya basınında geniş yer bulurken olayların perde arkasına dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Jose Mourinho derbi sonrası Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? İşte o konuşma!

Milliyet'te yer alan habere göre Mourinho maçın son düdüğüyle birlikte hakemlerin yanına giderek "Kötü maç yönettiniz." dedi.

Jose Mourinho derbi sonrası Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? İşte o konuşma!

Hakemleri kutlayan Okan Buruk ise, "Siz ona inanmayın. İyi maç yönettiniz. Doğru kararlar verdiniz." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho derbi sonrası Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? İşte o konuşma!

Hakemlerle konuşmasının ardından Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya dönerek "Good game (iyi oyun)" dediği belirtildi.

Jose Mourinho derbi sonrası Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? İşte o konuşma!

Okan Buruk'un daha sonra Mourinho'ya İngilizce kötü bir söz söylediği ve bunun üzerine Portekizli çalıştırıcının sinirlerine hakim olamadığı öne sürüldü.

Jose Mourinho derbi sonrası Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? İşte o konuşma!

Buruk'un arkasından giderek burnunu sıkan Jose Mourinho daha sonra kırmızı kart gördü ve açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

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