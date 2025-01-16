Deplasmanın tek kralı

Başakşehir'i dış sahada 2-1 yenen Aslan, ligde oynadığı 8 deplasman maçını da kazandı. Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada kazanma rekorunu geliştirmek istiyor. 9. haftada Antalyaspor maçını kazanarak rakip sahada kazanma serisini 13 maça çıkaran Galatasaray, 12 maçla Fenerbahçe'ye ait deplasman serisini kırmıştı. Sarı kırmızılılar, Başakşehir'i 2-1 yenip, seriyi 17 maça taşıdı.

DIŞARIDA 24 GOL

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda skorer bir performans ortaya koydu. Galatasaray, konuk olduğu Kayserispor ve Adana Demirspor'a 5'er, Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor'a 3'er Konyaspor ve Başakşehir'e 2'şer, Bodrum FK'ye de 1 gol attı. Dış sahada oynadığı maçlarda rakiplerine 24 gol atan Cimbom, 7 kez de topu ağlarında gördü.

AVRUPA'DA BERABERLİK

Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde konuk olduğu bütün maçları berabere bitirdi. Sarı- kırmızılı ekip, dış saha maçlarında Letonya ekibi RFS ve İsveç takımı Malmö ile 2-2, Hollanda'dan AZ Alkmaar'la da 1-1 berabere kaldı.