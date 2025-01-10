TRANSFER HABERİ | Philip Billing kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...
Trendyol Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Philip Billing'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun kendisine talip olan o takımla anlaşma sağladığı ve imza için yola çıktığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray Trabzonspor transfer haberleri (BJK GS TS spor haberi)
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Karadeniz devi Trabzonspor'da ise Billing, Corentin Tolisso transferinden istenilen sonucun alınamama ihtimaline karşı B planıydı.
Böylelikle çeşitli dönemlerde Süper Lig ekipleri ile birlikte anılan 28 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu.
Premier Lig ekibi AFC Bournemouth'ta forma giyen Billing, Serie A devi Napoli ile masaya oturmak ve görüşmeleri resmiyete bağlamak amacıyla İtalya'nın yolunu tuttu.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fabrizio Romano'dan derlediği o haber...
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