TRANSFER HABERİ | Philip Billing kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile adı geçen Philip Billing imza atmak üzere yola çıktı.

Danimarkalı ön libero, Beşiktaş'taki başkanlık seçiminden hemen önce hem Hüseyin Yücel hem de Serdal Adalı'ya menajerler aracılığıyla önerilmişti.