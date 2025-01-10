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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Philip Billing kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRANSFER HABERİ | Philip Billing kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Philip Billing'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun kendisine talip olan o takımla anlaşma sağladığı ve imza için yola çıktığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray Trabzonspor transfer haberleri (BJK GS TS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 16:47
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Philip Billing kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile adı geçen Philip Billing imza atmak üzere yola çıktı.

TRANSFER HABERİ | Philip Billing kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Danimarkalı ön libero, Beşiktaş'taki başkanlık seçiminden hemen önce hem Hüseyin Yücel hem de Serdal Adalı'ya menajerler aracılığıyla önerilmişti.

TRANSFER HABERİ | Philip Billing kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Galatasaray'da ise özellikle yaz transfer döneminde sık sık gündeme gelmiş ve orta sahada etkili bir isim olacağı düşünülmüştü.

TRANSFER HABERİ | Philip Billing kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Karadeniz devi Trabzonspor'da ise Billing, Corentin Tolisso transferinden istenilen sonucun alınamama ihtimaline karşı B planıydı.

TRANSFER HABERİ | Philip Billing kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Böylelikle çeşitli dönemlerde Süper Lig ekipleri ile birlikte anılan 28 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu.

TRANSFER HABERİ | Philip Billing kararını verdi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Premier Lig ekibi AFC Bournemouth'ta forma giyen Billing, Serie A devi Napoli ile masaya oturmak ve görüşmeleri resmiyete bağlamak amacıyla İtalya'nın yolunu tuttu.

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