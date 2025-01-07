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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi yenilendi!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi yenilendi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak 19 yaşındaki stoper Ali Yeşilyurt ve 18 yaşındaki santrfor Recep Yalın Dilek'in sözleşmeleri yenilendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 14:31 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 14:35
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi yenilendi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Cimbom'da iç transferde flaş kararlar alınıyor. Sarı-kırmızılılarda 19 yaşındaki oyuncu Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

18 yaşındaki santrfor Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi ise yine 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMALAR:

Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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