TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!
Ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, önceliği savunmaya verecek. Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılılar transferde ters köşe yaptı. İtalyan medyası Cimbom'un Danilo'ya ilgi gösterdiğini duyurdu. İşte detaylar... | Fotomac.com.tr (Enes Cevahirci)
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Slovak stoperi ikna etmek için Icardi ve Torreira'nın da devrede olduğu belirtildi.
PSG'nin yıldızı için gün sayan Galatasaray, transferde ters köşe yaptı.
İtalyan medyası Galatasaray'ın stoper transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığını duyurdu.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Çizme basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Juventus forması giyen Danilo ile yakından ilgileniyor.
Brezilyalı savunmacının sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Ancak Daniolo'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.
Tecrübeli stoperin Napoli'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Juventus'un transfer planı ise, Milan forması giyen Fikayo Tomori'ye karşılık takas gerçekleştirmek.
G.SARAY VE AL-NASSR DEVREDE
İtalyan kulüplerinin radarında olan Danilo'ya Galatasaray ve Al-Nassr'da ilgi gösteriyor.
33 yaşındaki oyuncunun savunmanın birçok bölgesinde görev yapabilmesi üzerine Okan Buruk, transfere yeşil ışık yaktı.
Danilo bu sezon Juventus formasıyla 16 maçta forma giydi.
Brezilyalı stoperin piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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