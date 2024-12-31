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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

Ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, önceliği savunmaya verecek. Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılılar transferde ters köşe yaptı. İtalyan medyası Cimbom'un Danilo'ya ilgi gösterdiğini duyurdu. İşte detaylar... | Fotomac.com.tr (Enes Cevahirci)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 11:37
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

Süper Lig'de devreye 8 puan farkla giren Galatasaray'da Ocak ayı için çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

Ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, önceliği savunmaya verecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

Milan Skriniar transferi için Galatasaray'ın önemli yol kattettiği 6 aylık kiralama görüşmelerinin sürdüğü iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

Slovak stoperi ikna etmek için Icardi ve Torreira'nın da devrede olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

PSG'nin yıldızı için gün sayan Galatasaray, transferde ters köşe yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

İtalyan medyası Galatasaray'ın stoper transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Çizme basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Juventus forması giyen Danilo ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

Brezilyalı savunmacının sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Ancak Daniolo'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

Tecrübeli stoperin Napoli'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

Juventus'un transfer planı ise, Milan forması giyen Fikayo Tomori'ye karşılık takas gerçekleştirmek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

G.SARAY VE AL-NASSR DEVREDE

İtalyan kulüplerinin radarında olan Danilo'ya Galatasaray ve Al-Nassr'da ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya Danilo sürprizi!

33 yaşındaki oyuncunun savunmanın birçok bölgesinde görev yapabilmesi üzerine Okan Buruk, transfere yeşil ışık yaktı.

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