Galatasaray Skriniar'da mutlu sona yakın! Transfere izin çıktı
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde öncelikli hedefi olan Milan Skriniar'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun transferi için PSG cephesinden sarı kırmızılıları sevindirecek haber geldi. İşte ayrıntılar... | SON DAKİKA - GS Transfer Haberleri
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Ocak ayı itibarıyla transferin resmiyet kazanacağı dile getirildi. PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique'nin de Skriniar'ın gitmesine izin verdiği belirtildi. Milan Skriniar bu sezon PSG'de 5 resmi maçta oynadı, 381 dakika sahada kaldı.
3'LÜ SAVUNMA İÇİN
Skriniar, kariyeri boyunca 3'lü savunmada sık sık oynadı. Özellikle Inter döneminde 3'lü savunma forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Okan Buruk yönetiminde de sisteme hemen uyum sağlamaya yakın duruyor.
HER YERDE ŞAMPİYON
Kariyeri boyunca önemli başarılar kazanan Milan Skriniar, oynadığı kulüpler hep şampiyonluklar yaşadı. Inter ile 2020-21 sezonunda şampiyon olan Skriniar, PSG'de de 2023-24 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu gördü. Deneyimli savunmacı ayrıca ülkesi Slovakya'da 2011-12 sezonunda Zilina'da zafere ulaştı.
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