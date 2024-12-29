Galatasaray Skriniar'da mutlu sona yakın! Transfere izin çıktı

Stoper hattına takviye planlayan Galatasaray'da Milan Skriniar adı ön planda duruyor. Sarı kırmızılılar 29 yaşındaki savunmacıyla anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı kulüp PSG ile görüşmelerin de son aşamasına geldi.

Slovak savunmacı da Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. İtalya'da yayın yapan ve Juventus'a yakınlığıyla bilinen Corriere Torino'da yer alan haberde ise Milan Skriniar'ın sarı kırmızılılara yakın olduğu vurgulandı.