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Haberler Galatasaray Galatasaray Skriniar'da mutlu sona yakın! Transfere izin çıktı

Galatasaray Skriniar'da mutlu sona yakın! Transfere izin çıktı

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde öncelikli hedefi olan Milan Skriniar'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun transferi için PSG cephesinden sarı kırmızılıları sevindirecek haber geldi. İşte ayrıntılar... | SON DAKİKA - GS Transfer Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray Skriniar'da mutlu sona yakın! Transfere izin çıktı

Stoper hattına takviye planlayan Galatasaray'da Milan Skriniar adı ön planda duruyor. Sarı kırmızılılar 29 yaşındaki savunmacıyla anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı kulüp PSG ile görüşmelerin de son aşamasına geldi.

Galatasaray Skriniar'da mutlu sona yakın! Transfere izin çıktı

Slovak savunmacı da Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. İtalya'da yayın yapan ve Juventus'a yakınlığıyla bilinen Corriere Torino'da yer alan haberde ise Milan Skriniar'ın sarı kırmızılılara yakın olduğu vurgulandı.

Galatasaray Skriniar'da mutlu sona yakın! Transfere izin çıktı

LUIS ENRIQUE İZİN VERDİ

Aslan'ın deneyimli savunmacıyı 6 aylığına kiralayacağı ifade edildi. Juventus'un da istediği Skriniar'ın tercihini Cimbom'dan yana kullanacağı kaydedildi. Öte yandan Slovak yıldızı bazı Premier Lig kulüplerinin de takip ettiği bildirildi.

Galatasaray Skriniar'da mutlu sona yakın! Transfere izin çıktı

Ocak ayı itibarıyla transferin resmiyet kazanacağı dile getirildi. PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique'nin de Skriniar'ın gitmesine izin verdiği belirtildi. Milan Skriniar bu sezon PSG'de 5 resmi maçta oynadı, 381 dakika sahada kaldı.

Galatasaray Skriniar'da mutlu sona yakın! Transfere izin çıktı

3'LÜ SAVUNMA İÇİN

Skriniar, kariyeri boyunca 3'lü savunmada sık sık oynadı. Özellikle Inter döneminde 3'lü savunma forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Okan Buruk yönetiminde de sisteme hemen uyum sağlamaya yakın duruyor.

Galatasaray Skriniar'da mutlu sona yakın! Transfere izin çıktı

HER YERDE ŞAMPİYON

Kariyeri boyunca önemli başarılar kazanan Milan Skriniar, oynadığı kulüpler hep şampiyonluklar yaşadı. Inter ile 2020-21 sezonunda şampiyon olan Skriniar, PSG'de de 2023-24 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu gördü. Deneyimli savunmacı ayrıca ülkesi Slovakya'da 2011-12 sezonunda Zilina'da zafere ulaştı.

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