Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Trendyol Süper Ligde devre arasına ikinci sırada giren Fenerbahçe geride kalan 16 maçta 40 gol atarken, bunların sadece 4'ü Türk isimlerden (Oğuz 3, Samet 1) geldi.

Ancak Türk oyuncuların attıkları goller skora doğrudan katkı yapmadı. Beşiktaş'ta da yerli isimlerden sadece Semih'ten 1 gol gelirken, bu gol de ekstra puan kazandırmadı.