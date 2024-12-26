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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, devre arasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girmeyi başardı. Sarı kırmızılıların, elde edilen birçok istatistikte de sarı lacivertlilere büyük fark attığı ortaya çıktı. İşte o rakamlar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 09:15
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Şampiyonluk yarışında devre arasına girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atan Galatasaray'da farkı oluşturan en önemli etken Türk oyuncuların skora yaptıkları katkı oldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Galatasaray 47 golle ligin en fazla fileleri havalandıran takımı olurken gollerin 28'ini yabancı oyuncular, 17'sini ise Türk futbolcular kaydetti. Bir golü rakip kendi kalesine yolladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Türk oyuncularının skora katkı yapan golleri ile sarı kırmızılı takım fazladan 11 puan kazandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Trendyol Süper Ligde devre arasına ikinci sırada giren Fenerbahçe geride kalan 16 maçta 40 gol atarken, bunların sadece 4'ü Türk isimlerden (Oğuz 3, Samet 1) geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Ancak Türk oyuncuların attıkları goller skora doğrudan katkı yapmadı. Beşiktaş'ta da yerli isimlerden sadece Semih'ten 1 gol gelirken, bu gol de ekstra puan kazandırmadı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

YABANCILARIN ATTIĞI GOLLERLE OLUŞAN TABLODA LİDER F.BAHÇE

Sadece Türk oyuncuların attığı gollerle maçların skorları belirlense ve buna göre bir puan sıralaması yapılsa bu durumda da ligde sürpriz bir lider çıkıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Hürriyet'te yer alan habere göre; Eyüpspor böyle bir tabloda 34 puanla ilk sırada yer alırken, onu 29 puanla Galatasaray takip ediyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise 3. sıraya çıkıyor. Beşiktaş bu puan durumunda 11 puanla son sırada...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!

Türk oyuncuların golleriyle oluşan puan durumunda Cimbom Kanarya'ya 9 (mevcut puan durumunda fark 8 puan), Beşiktaş'a ise 18 puan (mevcut puan durumunda da fark 18 puan) fark yapıyor.

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