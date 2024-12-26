Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark!
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, devre arasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girmeyi başardı. Sarı kırmızılıların, elde edilen birçok istatistikte de sarı lacivertlilere büyük fark attığı ortaya çıktı. İşte o rakamlar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
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Trendyol Süper Ligde devre arasına ikinci sırada giren Fenerbahçe geride kalan 16 maçta 40 gol atarken, bunların sadece 4'ü Türk isimlerden (Oğuz 3, Samet 1) geldi.
Ancak Türk oyuncuların attıkları goller skora doğrudan katkı yapmadı. Beşiktaş'ta da yerli isimlerden sadece Semih'ten 1 gol gelirken, bu gol de ekstra puan kazandırmadı.
YABANCILARIN ATTIĞI GOLLERLE OLUŞAN TABLODA LİDER F.BAHÇE
Sadece Türk oyuncuların attığı gollerle maçların skorları belirlense ve buna göre bir puan sıralaması yapılsa bu durumda da ligde sürpriz bir lider çıkıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Eyüpspor böyle bir tabloda 34 puanla ilk sırada yer alırken, onu 29 puanla Galatasaray takip ediyor.
Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise 3. sıraya çıkıyor. Beşiktaş bu puan durumunda 11 puanla son sırada...
Türk oyuncuların golleriyle oluşan puan durumunda Cimbom Kanarya'ya 9 (mevcut puan durumunda fark 8 puan), Beşiktaş'a ise 18 puan (mevcut puan durumunda da fark 18 puan) fark yapıyor.
Sadece yabancıların gol attığı bir puan durumunda ise bu kez Fenerbahçe 40 puanla ilk sırada.
Onu 36 puanla Galatasaray ve 31'er puanla Beşiktaş ile Göztepe takip ediyor.
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