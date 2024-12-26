GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Dybala, Mikautadze, Kolo Muani, Skriniar ve Kabore...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılıların transfer çalışmaları hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Transfer dönemi daha başlamadı. 13 Ocak'ta başlıyor. Oraya kadar oynayacağımız önemli maçlar var. Göztepe lig, Başakşehir kupa, Başakşehir lig deplasman var o tarihe kadar. Bu süreç içerisinde ana önceliğimiz, elimizdeki oyuncuları en maksimum şekilde hazırlanmak. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Transfer konuşuluyor ara olduğu için. Şu an önceliğimiz, takıma katkı verebilecek oyuncuları kazandırmak. Asıl net kararımızı 13 Ocak'tan sonra vereceğiz. En az 2 tane oyuncu kadroya katmayı düşünüyoruz. Savunma olabilir, öne olabilir. Mevkimiz yok tam olarak. Elimizdeki oyuncuların devam etmesine ve ayrılmasına göre de şekillendirmemiz gerekiyor. Savunmada çok önemli oyuncularımız var. Son dönemde Nelsson çok az oynadı. O da sezona iyi başlamadı, geçen sezonun altında kaldı, süre olarak da böyle. Bir önceki sezonda bir süre yedek kalıp sonra formayı aldı. O konuda çok adaletliyim. İyi oynayan ikiliyi bozmadım, bir süre Davinson yedek kaldı. Davinson çok önemli. Nelsson'un antrenman performansını yukarı çekmesini bekliyorum. O ne istiyor, ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor. Galatasaray taraftarı, Nelsson'u çok seviyor, iki şampiyonlukta rolü var ama ben performansını yukarı çekmesini bekliyorum. En son Alkmaar maçında süre verdim."

ZIYECH AYRILACAK MI?

"Hakim Ziyech ile konuştuk. Rakipleri Yunus, Barış, Sallai formda. Aldığı süreden mutsuz olduğunu söyledi. Büyük ihtimalle, transfer dönemi açıldıktan sonra Hakim Ziyech başka takımlarla görüşecek."

"Hakim Ziyech dünya çapında bir oyuncu. Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarında vücut dili iyi olmayabiliyor, bazısı içinde bazısı dışarıya yaşıyor. Açık olan bir şey var, oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın olması. Net olan şey bu."

"KEREM ÇOK FAZLA GİTMEK İSTEDİ"

"Kerem Aktürkoğlu, hep gitmek istiyordu. Galatasaray'ı çok seviyor, çok mutluydu ama Avrupa'ya nasıl açılırım, yeni bir hedef nasıl olur bunu çok istiyordu. Transferin son günü Benfica'nın gelmesi... Spartak Moskova da istiyordu ama Kerem oraya sıcak değildi. Benfica olunca, oyuncu için çok önemli adım. Herkesin seyrettiği bir takım Benfica. Kerem çok fazla gitmek istedi. Bizim kendi son anda olması, kendi düşüncemiz dışında olması... Kerem burada kalsa, Benfica'ya gidemese mutsuz olacaktı."

"YUNUS MÜKEMMEL BİR SENARYO"

"Yunus zaten hepimizin çok beğendiği bir oyuncuydu, hep böyleydi. Antrenman performansına bakınca bitiriciliği, çalımları... Yunus komple bir oyuncu. Forma şansı buldu, kendi özgüvenini buldu. İnanılmaz işler çıkarıyor ve fark yaratıyor. Ben 2.5 senedir onla çalışıyorum. Yunus'un kalitesini antrenmanda görüyorduk, bu sene maçlarda da görüyoruz. Türk futbolu çok önemli bir oyuncu kazandı. Çalışkan, yetenekli, profesyonel, iyi insan, karakterli, takımı sahipleniyor, altyapıdan gelmiş. Mükemmel bir senaryo oldu. Yunus'tan mutluyuz. Sezon başında çok fazla kanat oyuncusu var derken Yunus'u da işin içine katıyordum."

"ZAHA DÖNMEYECEK"

"Zaha'nın dönme ihtimali yok. Bu sezon bizimle olmayacak ama bizim oyuncumuz. Sezon bitince yine bize geri geliyor."

MIKAUTADZE AÇIKLAMASI

"Georges Mikautadze'yi 3 yıldır takip ediyoruz. Önemli bir oyuncu. İlle bu oyuncu olsun, ille de alalım şeklinde kimseye yaklaşmıyoruz. Önemli olan biz kadroya en iyi hangi ismi ekleriz buna bakıyoruz. Ben Mikau ile bir görüşme yapmadım. Beğendiğimiz oyunculardan biri. 20-30 kişilik bir listemiz var."

"Hiçbir oyuncuyla görüşmedik. (Dybala) Oyuncu üzerinden konuşmayacağım. Bir şey yapıyorsak da gizli yapmamız gerekiyor. Türkiye'de her şey çok açık gidiyor. Bu beni de rahatsız ediyor. Her şeyin ortada olması Galatasaray'ın daha çok para ödemesine yol açıyor. İsimler üzerinden gitmek doğru değil."

KOLO MUANI, SKRINAR, KABORE

"Bu oyuncuların hepsi yıldız. Hepsini birlikte istersin. Hepsi gelsin istersin. Burada kendi bütçenize, yapınıza göre oyuncu seçmelisiniz. İleriye dönük olarak kiralık mı, satılık mı çok önemli. Çalışmalar yapıyoruz. Geniş portföyümüz var. Hazırlanıyoruz. Bir sürü mevkide oyuncu seyrediyoruz. Devre arası oyuncu almak kolay değil. Kimse en iyi oyuncusunu vermiyor. Daha az oynayan, sizin çok yüksek paralar verip alabileceğiniz oyuncular var. Başkanımız en son kararı verecek."

ELIAS JELERT KONUSU

"Daha 21 yaşında. Geleceği olan bir oyuncu. Üstüne koyarak gidiyor. Hep çalışıyor. Kendini hep hazır tutuyor. Malmö maçında 11 oynadı, gol attı. Trabzonspor maçında 11'deydi. Bu hafta sonradan girdi. Jelert kullanabileceğimiz bir oyuncu. Galatasaray'ın geleceği için de yatırım olarak verdiğiniz parayı çıkaracak bir oyuncu. Avrupa'da hangi oyuncuya giderseniz gidin, bek olarak, iyi bir oyuncu 12-15 milyon euro para isteniyor. Jelert'e 8 fazla deniyor ama fiyatlar eskisi gibi değil. İyi oyuncu fiyatı 12-15 milyon euro arası geziyor. Çok daha yukarıları da gidebiliyor. Biz Boey'u 30 milyona sattık. Bek fiyatları çok düşük değil. Genç bir oyuncu, ileriye dönük olarak da fayda sağlanacak, bir sonraki satışı olan oyuncu."

"Transferle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gizli kalması lazım, açık açık yani... Sözleşmesi olan oyuncular, çok büyük oyuncular bu tartışılmaz. Takımından ayrılacak mı, buradaki şeyi nasıl olur, ekonomik yönü var. Ben teknik tarafını değerlendirebilirim ancak. Teknik olarak çok önemli oyuncular. Her teknik adam kadrosunda ister ama oyuncu ister mi, kulübü verir mi, sizin maddi olarak o parayı vermeniz doğru mu, farklı bir yere mi gideceksiniz? En doğru kararı kulüp vermeli. Çünkü hocalar hep ister, herkes ister. Hoca istemedi derler ya bazen, hoca hep ister."

"ARDA GÜLER'İ İSTER MİSİNİZ?"

"Ben Türk oyuncuların, daha çok... Tabii ki herkes takımında iyi oyuncu ister ama onların Juventus, Real Madrid'de oynaması sevindirici. Keşke daha fazla oyuncu buralarda oynasa. Çok önemli değerlerimiz, Türk futbolcularımız var."