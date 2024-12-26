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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Lisansı askıya alınacak mı?

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Lisansı askıya alınacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Buruk, "Süreci görmek gerekiyor. Icardi'nin lisansını askıya alma gibi bir düşüncemiz yok" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 15:09
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Lisansı askıya alınacak mı?

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı bulunan Mauro Icardi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Arjantinli golcünün lisansının askıya alınıp alınmayacağı hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Mauro Icardi'nin iyileşmesi için bir süreç. Yener Hoca'nın öngörüsü, yeni sezona hazırlanması. Haziran başı altıncı ayını tamamlıyor. 6-8 aylık bir süre veriyorlar, her şey yolunda giderse. Süreci görmek gerekiyor. Lisans askıya alma düşüncemiz yok. Ancak, tabii yabancı sayısı ne olacak, Avrupa'da sayı ne olacak karar vermek gerekiyor. En doğrusu doktorun raporu doğrultusunda karar vermek gerekiyor. Şu an dondurma düşüncemiz yok ama doktorun tam olarak haziran mı, temmuz mu, ağustos mu dönecek raporu önemli. Şu an öyle bir düşüncemiz yok ama kadro yapılanmamız ve doktor raporu önemli."

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