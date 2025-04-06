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Haberler TFF 1.Lig Teksüt Bandırmaspor 2-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Teksüt Bandırmaspor 2-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında play-off hattını hedefleyen Teksüt Bandırmaspor, evinde lider Kocaelispor’u konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan mücadele, büyük bir çekişmeye sahne oldu ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 18:16 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 18:19
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Teksüt Bandırmaspor 2-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda gol perdesi Kocaelispor adına 55. dakikada Mendes'in golüyle açıldı. Bu golden sonra baskısını artıran Kocaelispor, 79. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Ancak pes etmeyen ev sahibi ekip, 83. dakikada Paixao'nun golüyle farkı bire indirdi. Maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Paulinho, 90+4. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi ve takımına 1 puanı kazandırdı.

Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 48'e yükseltirken, lider Kocaelispor 63 puana ulaştı.

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