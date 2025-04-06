Teksüt Bandırmaspor 2-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda gol perdesi Kocaelispor adına 55. dakikada Mendes'in golüyle açıldı. Bu golden sonra baskısını artıran Kocaelispor, 79. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
Ancak pes etmeyen ev sahibi ekip, 83. dakikada Paixao'nun golüyle farkı bire indirdi. Maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Paulinho, 90+4. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi ve takımına 1 puanı kazandırdı.
Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 48'e yükseltirken, lider Kocaelispor 63 puana ulaştı.