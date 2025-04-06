  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Fenerbahçe'den beklemiyorduk"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Fenerbahçe'den beklemiyorduk"

Son dakika Trabzonspor haberi | Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin açıklamaları... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 18:28 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 18:36
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Fenerbahçe'den beklemiyorduk"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke önemli açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin maç öncesi değerlendirmeleri...

CEZALAR VE SAKATLIKLAR HAKKINDA

"Zor bir maç oynadık. Geldikten sonra oynadığımız 3 maç da zor geçti. Kupa maçında çok yorulduk. Cezalılarımız sakatlarımız var. Tony'nin iyileşmesi güzel. Savic'in oynama isteği, yüzde yüz olmamasına rağmen güzel."

"ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR"

"Pozitif şeyler oluyor. Top bizdeyken doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Takım savunmasında bazı problemlerimiz var. Aşırı tekrar ve çalışmaya ihtiyaç var. Hangi durum ve koşullar olursa olsun, bu iki büyük camianın maçları zor oluyor."

"KUPA HAYALİMİZ"

"Bizim normalleşmemiz, puanlar için mücadele etmemiz lazım. Kupa finali, kupa hayalimiz, hedefimiz var. Buraya da ne olursa olsun kazanmak için geldik."

"HERKES MAÇA HAZIR"

"Cham'ın sakatlığı vardı, bizle değil. Bence takımımızın, şunu söylemem lazım, prensibim bu, özellikle antrenmanda iyi oynarsanız maçta iyi oynarsınız prensibini benimsiyorum. Hepsi antrenmanda iyi çalışıyor. Bazen taktiksel, bugün biraz daha dinlenik oyuncu, baskı yapacaksak hızıyla ilgili bazı planlarımız var, ona göre oyuncu tercihleri. Herkes maça hazır. Umarım hak eden kazanır."

"FENERBAHÇE'DEN BEKLEMİYORDUK"

"Fenerbahçe, 15 maçtır oynamadığı 4'lü formasyonla çıkıyor. Buna da çalıştık, hazırız ama beklemiyorduk açıkçası. Ne olursa olsun, taktiksek formasyonlar, performanslar oyunu değiştirecek çok parametre var. Trabzonspor taraftarının görmek istediği inat, pes etmeyen, bu forma ve taraftarı için mücadele eden, varını yoğunu ortaya koyan bir durum görmek istiyor. Bunlar kolay işler değil. Oyuncularımın genel hatlarıyla, her şeyiyle pozitif."

Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
G.Saray'a transfer piyangosu!
DİĞER
Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'dan şaşırtan itiraf! "Ruhumdan tavşan çıktı!"
Cunta=CHP! AK Parti ve kabineden milli irade düşmanı Özgür Özel'e peş peşe çok sert tepki: "Kötü niyetli bir siyasi cahil"
F.Bahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor!
Eyüp tek golle kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lider son dakikalarda yıkıldı! Lider son dakikalarda yıkıldı! 18:16
Fulham lideri devirdi! Fulham lideri devirdi! 18:06
Eyüp tek golle kazandı! Eyüp tek golle kazandı! 17:57
Mourinho: Ceza vermedim Mourinho: Ceza vermedim 17:42
Pereira: "Maalesef gol atamadık" Pereira: "Maalesef gol atamadık" 17:28
Dev maçta ilk 11'ler belli oldu Dev maçta ilk 11'ler belli oldu 17:26
Daha Eski
Morais: "Zor bir maçtı" Morais: "Zor bir maçtı" 17:15
Jorge Jesus geri dönüyor Jorge Jesus geri dönüyor 16:40
F.Bahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! F.Bahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! 16:24
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 15:27
Sipay Bodrum FK'dan hayati galibiyet! Sipay Bodrum FK'dan hayati galibiyet! 15:25
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! 15:00