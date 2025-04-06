Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Fenerbahçe'den beklemiyorduk"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke önemli açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin maç öncesi değerlendirmeleri...

CEZALAR VE SAKATLIKLAR HAKKINDA

"Zor bir maç oynadık. Geldikten sonra oynadığımız 3 maç da zor geçti. Kupa maçında çok yorulduk. Cezalılarımız sakatlarımız var. Tony'nin iyileşmesi güzel. Savic'in oynama isteği, yüzde yüz olmamasına rağmen güzel."

"ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR"

"Pozitif şeyler oluyor. Top bizdeyken doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Takım savunmasında bazı problemlerimiz var. Aşırı tekrar ve çalışmaya ihtiyaç var. Hangi durum ve koşullar olursa olsun, bu iki büyük camianın maçları zor oluyor."

"KUPA HAYALİMİZ"

"Bizim normalleşmemiz, puanlar için mücadele etmemiz lazım. Kupa finali, kupa hayalimiz, hedefimiz var. Buraya da ne olursa olsun kazanmak için geldik."

"HERKES MAÇA HAZIR"

"Cham'ın sakatlığı vardı, bizle değil. Bence takımımızın, şunu söylemem lazım, prensibim bu, özellikle antrenmanda iyi oynarsanız maçta iyi oynarsınız prensibini benimsiyorum. Hepsi antrenmanda iyi çalışıyor. Bazen taktiksel, bugün biraz daha dinlenik oyuncu, baskı yapacaksak hızıyla ilgili bazı planlarımız var, ona göre oyuncu tercihleri. Herkes maça hazır. Umarım hak eden kazanır."

"FENERBAHÇE'DEN BEKLEMİYORDUK"

"Fenerbahçe, 15 maçtır oynamadığı 4'lü formasyonla çıkıyor. Buna da çalıştık, hazırız ama beklemiyorduk açıkçası. Ne olursa olsun, taktiksek formasyonlar, performanslar oyunu değiştirecek çok parametre var. Trabzonspor taraftarının görmek istediği inat, pes etmeyen, bu forma ve taraftarı için mücadele eden, varını yoğunu ortaya koyan bir durum görmek istiyor. Bunlar kolay işler değil. Oyuncularımın genel hatlarıyla, her şeyiyle pozitif."