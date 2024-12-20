Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ben Chilwell müjdesi! Transfere yeşil ışık yandı
Trendyol Süper Lig'in İstanbul devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı dönem dönem anılan İngiliz sol bek Ben Chilwell ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, oyuncunun devre arasında transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte üç büyüklere Chilwell müjdesi... | Son dakika BJK FB GS spor haberleri
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Bu doğrultuda tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'nun ve Kadıköy yönetiminin önceliği, ara transfer döneminde sol bek ve stoper bularak kadroya yapacakları dokunuşlar ile liderlik koltuğunu ele geçirmek oldu.
Öte yandan Beşiktaş yönetiminde yaşanan kriz her ne kadar saha içinde oyuncuların performanlarına yansısa da seçimden sonra devre arasına sağlam adımlarla girileceği öngörülüyor.
Seçilmesi durumunda 50 milyon Euro'yu kasaya koyacağını belirten geçici başkan Hüseyin Yücel, Ocak ayını boş geçmeyeceklerinin sinyallerini verdi.
İstanbul devlerindeki güncel durum bu şekildeyken üç takımın da ortak noktası Ben Chilwell oldu. Yaz transfer döneminde Üç büyüklerle adı anılan oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Ben Chilwell ve Carney Chukwuemeka'nın ara transfer döneminde ayrılmak istediğini doğruladı.
Enzo ayrıca, "Chilwell ve Carney gibi kadroda süre bulamayan çok oyuncu var. Muhtemelen ayrılmak isteyen ilk kişiler onlar olacak." ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki İngiliz sol bek oyuncusunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Chilwell bu sezon yalnızca 24 Eylül günü Barrow'a karşı oynanan İngiltere Lig Kupası'nda sahaya çıktı ve 45 dakika görev aldı.
Öte yandan Premier Lig devinden ayrılmak istediği belirtilen bir diğer isim Carney Chukwuemeka, Eylül ayında Galatasaray ile anılmış ve kiralık olarak sarı kırmızılı formaya düşünüldüğü iddia edilmişti.
21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu 15 milyon Euro değere sahip olmakla beraber bu sezon Chelsea forması ile 5 maçta toplamda 130 dakika süre aldı ve skor katkısı sunamadı.
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