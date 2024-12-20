Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ben Chilwell müjdesi! Transfere yeşil ışık yandı

İstanbul devlerindeki güncel durum bu şekildeyken üç takımın da ortak noktası Ben Chilwell oldu. Yaz transfer döneminde Üç büyüklerle adı anılan oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Ben Chilwell ve Carney Chukwuemeka'nın ara transfer döneminde ayrılmak istediğini doğruladı.