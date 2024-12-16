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Haberler Galatasaray Galatasaray 4-3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET) Nefes kesen derbide zafer Galatasaray'ın!

Galatasaray 4-3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET) Nefes kesen derbide zafer Galatasaray'ın!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçı aynı zamanda 2024 yılının son derbisine sahne oldu. Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki karşılaşma 4-3 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 23:16
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Galatasaray 4-3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET) Nefes kesen derbide zafer Galatasaray'ın!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbide sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Dries Mertens, 29. dakikada Yunus Akgün ve 63. dakikada Michy Batshuayi'den (P), 90+8. dakikada Ali Şahin'den (KK) geldi. Trabzonspor'un gollerini ise 17 ile 55. dakikada Ozan Tufan ve 51. dakikada Simon Banza kaydetti.

YUNUS AKGÜN'DEN 12 YIL SONRA BİR İLK

Trabzonspor'a karşı Galatasaray formasıyla 1 gol ve 1 asist yapan Yunus Akgün, 12 yıl sonra bir ilki başardı. Akgün, Selçuk İnan'dan sonra Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a aynı maçta bir gol ve bir asist yapan ilk Türk futbolcu oldu.

OZAN TUFAN'DAN SİFTAH

Trabzonspor'da Ozan Tufan bordo-mavili formayla bir ilki yaşadı. Tufan, Trabzonspor'daki ilk 2 golünü Galatasaray'a karşı kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de 41 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 16 puanla 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk olacak, Trabzonspor ise sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak.

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